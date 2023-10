Jakob Ingebrigtsen bestemmer

Den vonde konflikten i familien Ingebrigtsen fikk en overraskende vending torsdag ettermiddag da Norges Friidrettsforbund offentliggjorde at Gjert Ingebrigtsen heller ikke får såkalt trener-akkreditering til VM innendørs og EM i 2024. Disse mesterskapene kommer før OL i Paris. Der er det Olympiatoppen som bestemmer hvem som skal være trenere, men det er kutyme at de følger særforbundenes ønsker. Og anbefalingen fra friidretten er at Gjert Ingebrigtsen ekskluderes også der.

– Det er en kompleks og krevende sak, der vi selvfølgelig har snakket med alle involverte. Vi ønsker å skape de beste forutsetningene for våre utøvere, sier friidrettspresident Anne Farseth til NTB. Gjert Ingebrigtsen sier til TV2 at han er sjokkert.

Vi tror henne på at dette er en vanskelig, ubehagelig og vond sak. Men den er der, og utfordringen er at en familiekonflikt direkte influerer på det sportslige. Det er en sensasjon at Narve Gilje Nordås er blitt en av verdens beste 1500-meterløpere. Og det er Gjert Ingebrigtsen som har løftet ham dit.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø har et ganske klart, men kynisk oppdrag. Han skal sørge for at Norge får flest mulige medaljekandidater i OL. Det har han til nå lyktes oppsiktsvekkende godt med. Et av Norges største gullkort heter Jakob Ingebrigtsen, til og med i flere løp. Han leker med tanken om å starte på tre distanser i Paris.

Konflikten i familien Ingebrigtsen er et privat anliggende som sliter på alle parter. Friidrettsforbundet ønsket å få avklart neste års rammebetingelser så tidlig som mulig slik at alle kan få forberedt seg best mulig. Det er en god tanke. I VM innendørs og EM er det forbundet og sportssjef Erlend Slokvik som bestemmer, i OL er det Tore Øvrebø som bestemmer, mens i Diamond League-stevnene er det mer løselig organisert hvem som er trenere og lagledere rundt de forskjellige utøverne.

Når verdens beste mellomdistanseløper er en del av konflikten, er han i denne verdenen i posisjon til å få viljen sin. Jakob Ingebrigtsen ønsker ikke sin far og tidligere trener i det miljøet han skal forberede seg i. Narve Gilje Nordås er per definisjon lagkamerat og han og Jakob Ingebrigtsen skulle selvfølgelig trent sammen og løftet hverandre fram. Men det gå ikke.

I skolegården i min barndom het det at den sterkeste fikk viljen sin. I denne konflikten er Jakob Ingebrigtsen rangert først.

Noen kaller dette den største såpeoperaen i norsk toppidrett anno 2023. De involverte opplever det ikke slik. Den tærer på dem alle sammen.

