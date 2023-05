Nytt norsk VM-nederlag i ishockey

Snaut 13 minutter inn i kampen tok Tsjekkia ledelsen ved Dominik Kubalik i spill fem mot tre. Tsjekkerne økte til 2-0 inn mot første pause. Da var Jakub Flek sist på pucken før den forsvant inn bak Henrik Haukeland i det norske målet.

Dermed var en vrien oppgave blitt nesten umulig for det norske laget.

Andreperioden endte uten Norge-scoringer tross mange tsjekkiske utvisningsminutter. – Overtallsspillet trekker ned. Da klarer man ikke å sette pucken i nettet med elleve minutter med én mann mer på isen, sa ekspert Ole Erik Dahlstrøm i TV-sendingen til TV 3+.

De siste 20 minuttene forløp med tsjekkisk kontroll, men uten mål for noen av lagene.

Norge står med fire poeng etter fem kamper, men har en luke ned til nedrykksplassen. Den innehar poengløse Slovenia. Norge er foreløpig ikke sikret å holde seg på elitenivået.

De fire beste lagene fra gruppen får plass i kvartfinalene.

Norge har ikke vært bedre enn nummer ti i elite-VM siden 8.-plassen i 2012.

De norske spillerne har igjen kamper mot Canada (mandag) og Slovakia (tirsdag) i årets mesterskap. Det er oppgjør der Norge høyst trolig ikke vil få med seg poeng.

Dermed kan 1-0-seieren mot Slovenia se ut til å bli den eneste i dette VM for det norske laget.

---

Kampfakta

Norge – Tsjekkia 0-2 (0-2, 0-0, 0-0)

5348 tilskuere

Mål:

1. periode: 0-1 (12.33) Dominik Kubalik (Jan Kostalek, Roman Cervenka), 0-2 (18.43) Jakub Flek (Michal Kempny).

2. periode: Ingen.

3. periode: Ingen.

Hoveddommere: Andre Schrader, Miroslav Stolc.

Utvisninger: Norge 5 x 2 min., Tsjekkia 3 x 2 min, 1 x 5+10 min.

Norge tapte 3-4 e.str. for Kasakhstan lørdag og 0-3 for Sveits søndag, mens de slo Slovenia 1-0 tirsdag og tapte 1-2 for Latvia onsdag. Gjenstående kamper: Canada 22/5 og Slovakia 23/5.

---