Mer drama i Giro d’Italia – ny stjerne kjørt bort i ambulanse etter tøff velt

Sesongens første treukersritt har vært fylt av dramatiske episoder og sykdomsforfall. Onsdag fortsatte det i samme spor.

Geoghegan Hart lå på tredjeplass sammenlagt og har vist voldsom kjørestyrke og form i Italia de siste dagene. Han har tidligere vunnet Giro d'Italia sammenlagt.

Onsdag var uhellet ute for briten og flere andre stjerner. Rundt 65 kilometer gjensto da en håndfull ryttere gikk over ende på vått underlag. Sammenlagtleder Geraint Thomas var en av de første som traff asfalten, men han traff bakken pent.

Sammenlagttoer Primoz Roglic måtte også tåle en smell og fikk ødelagt sykkelen. Han kunne imidlertid fortsette etter å ha fått sykkelen til en lagkamerat.

Stygg smell for Rodriguez

Verst gikk det for Tao Geoghegan Hart, som ble liggende urørlig etter sammenstøtet med den italienske asfalten. TV-bildene viste at han etter hvert ble løftet opp på en båre og kjørt vekk i sykebil.

Det betyr at enda en sammenlagtfavoritt er ute av årets ritt. Tidligere har en rekke sterke ryttere måtte gi seg, blant annet som følge av koronasmitte.

Superstjernen Remco Evenepoel sto av søndag. Han hadde akkurat tatt fra Andreas Leknessund ledertrøyen da han måtte kaste inn håndkleet. Ute er også sterke Aleksandr Vlasov.

Dramatikken på onsdagens etappe var imidlertid ikke over med velten som felte Geoghegan Hart. Kun en kilometer senere braste den spanske Movistar-syklisten Óscar Rodríguez stygt inn i et skilt etter å ha mistet kontrollen over sykkelen.

Også han ble tatt hånd av helsepersonell og måtte bryte.

Leknessund klatret

Geoghegan Harts skjebne betyr at norske Andreas Leknessund klatret fra femte- til fjerdeplass i sammendraget i Giroen. Med en rekke sterke navn ute, kan nordmannen bli en god kandidat til en framskutt plassering til slutt.

Pascal Ackermann vant til slutt den dramatiske etappen etter en massespurt mot Jonathan Milan, Mads Pedersen og Mark Cavendish.

– Det var så nært, men jeg er så glad for seieren, sa Ackermann til Discovery.

Tirsdag måtte en annen nordmann, Sven Erik Bystrøm, bryte Giroen etter å ha syklet med koronaviruset i kroppen i flere dager. Han føyde seg dermed inn i rekken av syke ryttere.

Foran onsdagens etappe måtte ytterligere seks mann gi seg med koronasmitte. Fire av dem tilhørte Soudal Quick-Step-mannskapet til Remco Evenepoel: Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke og Mattia Cattaneo.

(©NTB)