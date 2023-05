Danske Cort vant på kald Giro-dag – etappeseier i alle Grand Tours

Cort vant finalen i kamp mot Derek Gee (Israel-Premier) og Jayco-rytter Alessandro De Marchi. Med det har han tatt minst en etappeseier i alle Grand Tour-ritt. EF-rytteren har seks triumfer i Vuelta a España og to i Tour de France i tillegg til Italia-seieren tirsdag.

– For en dag. En utrolig dag. Vi krysset fingrene og sa det ikke i fare for en jinx, men det var virkelig supert. Det er dansk historie, sa EFs danske sportsdirektør Matti Breschel om Corts bragd.

Gee ble nummer to, mens De Marchi måtte ta til takke med tredjeplassen. En annen danske, Mads Pedersen, tok fjerdeplassen.

Dermed var det en god dag for danskene. Pedersen har fra før vunnet etapper i alle Grand Tour-ritt. Det sikret han tidligere i årets Giro d’ Italia med seier på den sjette etappen.

– Det var synd at bruddet gikk inn, men det dempet skuffelsen at Cort vant, sa Pedersen i et intervju vist på Discovery.

Regn og kulde

Britiske Geraint Thomas leder fortsatt sammenlagt, mens Andreas Leknessund beholder femteplassen han avanserte til da Remco Evenepoel uteble fra start.

Cort og co. hadde litt over to minutter ned til hovedfeltet på vei ned fra toppen Passo delle Radici.

Med ti kilometer igjen hadde forspranget blitt kuttet til 45 sekunder, men tettrioen holdt unna og gjorde opp om seieren seg imellom. Der var Cort best og vant.

Regn og kulde preget den tøffe etappen fra Scandiano til kystbyen Viareggio.

Intermarché mistet tre

Intermarché-laget hadde kanskje den verste dagen av alle i feltet tirsdag. Sven Erik Bystrøm måtte legge inn årene før tirsdagens etappe. Det samme måtte Rein Taaramäe, mens Simone Petilli hoppet av underveis i etappen.

Aleksander Vlasov måtte også bryte på den kalde 10. etappen. Han var Bora-lagets sammenlagtkandidat og lå på sjuendeplass i sammendraget, som var plassen bak Leknessund etter ni etapper.

DSM-rytter Leknessund har imponert stort i årets Giro d’Italia, der han syklet fem dager i den rosa ledertrøya.

---

FAKTA

Sykkelrittet Giro d’Italia tirsdag, verdenstouren menn (22 av 35):

10. etappe (fjell), 196 km Scandiano – Viareggio:

1) Magnus Cort, Danmark (EF Education) 4.51.15, 2) Derek Gee, Canada (Israel-Premier) samme tid, 3) Alessandro De Marchi, Italia (Jayco Alula) 0.02 min. bak, 4) Mads Pedersen, Danmark (Trek-Segafredo) 0.51, 5) Pascal Ackermann, Tyskland (UAE Emirates) s.t., 6) Stefano Oldani, Italia (Alpecin-Deceuninck) s.t., 7) Jonathan Milan, Italia (Bahrain-Victorious) s.t., 8) Mark Cavendish, Storbritannia (Astana) s.t., 9) Mirco Maestri, Italia (Eolo) s.t., 10) Filippo Fiorelli, Italia (Green Project-Bardiania) s.t.

Norske: 45) Andreas Leknessund (DSM) s.t., 115) Jonas Iversby Hvideberg (DSM) 11.19.

Startet ikke: Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Wanty).

Sammenlagt:

1) Geraint Thomas, Storbritannia (Ineos) 39.26.33, 2) Primoz Roglic, Slovenia (Jumbo-Visma) 0.02 min. bak, 3) Tao Geoghegan Hart, Storbritannia (Ineos) 0.05, 4) João Almeida, Portugal (UAE Emirates) 0.22, 5) Leknessund 0.35, 6) Damiano Caruso, Italia (Bahrain-Victorious) 1.28, 7) Lennard Kämna, Tyskland (Bora) 1.52, 8) Pavel Sivakov, Frankrike (Ineos) 2.15, 9) Eddie Dunbar, Irland (Jayco Alula) 2.32, 10) Thymen Arensman, Nederland (Ineos) s.t.

Øvrig norsk: 142) Hvideberg 2.04.34.

Poengtrøya: 1) Milan 127, 2) Pedersen 109, 3) Kaden Groves, Australia (Alpecin-Deceuninck) 100. Beste norske: 17) Leknessund 22.

Klatretrøya: 1) Davide Bais, Italia (Eolo) 104, 2) Thibaut Pinot, Frankrike (Groupama-FDJ) 50, 3) Karel Vacek, Tsjekkia (Corratec) 36. Beste norske: 14) Leknessund 10.

Ungdomstrøya: 1) Almeida 39.26.55, 2) Leknessund 0.13 min. bak, 3) Arensman 210.

Rittet avsluttes 28. mai.

---