Evenepoel bryter Giro d’Italia etter å ha erobret ledertrøya – positiv koronatest

Det melder han i en uttalelse på Twitter.

– Det er med tungt hjerte at jeg må meddele at jeg forlater Giro d'Italia på grunn av covid-19 etter en rutinetest. Uheldigvis var den positiv, skrev han.

– Erfaringen min her har vært veldig spesiell, og jeg så fram til å konkurrere de neste to ukene også. Jeg kan ikke tilstrekkelig takke staben og rytterne som har ofret så mye i forberedelsene til Giroen. Jeg er fortsatt veldig stolt over å ha tatt to etappeseirer og fire rosa trøyer, fortsatte han og avsluttet med «grazie mille» (tusen takk).

[ Leknessund mistet ledertrøya – Evenepoel i rosa etter temposeier i Giroen ]