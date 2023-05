Casper Ruud klar for semifinale i Roma – møter Holger Rune for første gang siden krangelen i fjor

Nordmannen vant med sifrene 7-6 (7-5), 6-4.

I semifinalen møter han Holger Rune, som slo ut Novak Djokovic tidligere onsdag. De to skandinavene har ikke møttes siden Roland-Garros i fjor, hvor det hele kulminerte i en flere dager lang krangel etter at Ruud vant kampen. De har begge uttalt i etterkant at de har skværet opp.

Ruud fikk også revansjert seg mot argentineren etter å ha tapt deres to siste oppgjør. Det første endte i seier til Snarøya-gutten.

Ruud fikk en god start på kampen da han brøt argentinerens serve etter et tolv minutters langt game og gikk opp i 3-1-ledelse. Cerundolo brøt imidlertid tilbake to game senere og skapte ny spenning i settet.

24-åringene fulgte hverandre hele veien ut og måtte dermed ut i et tiebreak, hvor Ruud vant 7-5 og dermed vant det første settet.

Nordmannen fikk en langt dårligere start på det andre settet da Cerundolo brøt hans første serve til 0-2. Ruud slo riktignok knallhardt tilbake og brøt argentinerens i neste game, før han også brøt til 5-4 senere i settet. 24-åringen kunne dermed serve inn seieren og sikret semifinaleplass.

Det var regn i lufta i Roma underveis i kampen, men ikke nok til å sette spillet på pause.

Ruud har kommet seg til semifinalen to ganger tidligere i Roma-turneringen. Begge gangene har han tapt for storstjernen Novak Djokovic.

