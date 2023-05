Illsint Rune slo ut Djokovic i Roma. Kan møte Ruud i semifinalen

Rune vant kampen med sifrene 6-2, 4-6, 6-2.

I semifinalen kan Rune møte norsk motstand. Casper Ruud spiller onsdag kveld mot 24.-seedete Francisco Cerundolo i sin kvartfinale.

På veien mot semifinalen kokte det over for dansken. Rune vant på overbevisende vis førstesettet mot Djokovic, men det var da han ble brutt i andresettet at han begynte å hisse seg opp. En ball dommeren dømte ut i favør Djokovic var dråpen som fikk begeret til å renne over.

– Hør på meg! Jeg har hatt deg som dommer tre eller fire ganger, og du gjør feil hver eneste gang vi spiller, raste Rune i retning kamplederen, før han fortsatte med å kalle han for en «vits».

Tiraden fikk Djokovic til å trekke på smilebåndet i overraskelse over Runes tøffe meldinger.

Sterkt førstesett

Med servebrudd i både første og femte game utklasset dansken Djokovic i første sett. Rune så ut som den mest erfarne spilleren på banen da han ikke slo mer enn tre upressede feil i førstesettet, mot Djokovic sine 13.

Andresettet åpnet jevnere og begge spillere holdt servegamene sine i innledningen. Regnet begynte etter hvert å hølje ned og Djokovic brøt Rune.

Rune tok seg sammen og brøt tilbake i gamet etter, før regnværet stoppet kampen. Dansken greide ikke å bekrefte bruddet etter avbrekket og verdenseneren sikret 1-1 i sett.

Brøt igjen

I starten av tredje sett kom det også et servebrudd, og denne gangen var det Rune som brøt tilbake igjen.

Andresettet ble nærmest speilet i tredjesettet, da også Djokovic havnet i diskusjon med dommeren. Rune brøt deretter nok en gang og veien tilbake i kampen ble dermed lang for Djokovic.

Djokovic er regjerende mester i turneringen. I deres forrige møte endte det også med seier til den unge dansken.