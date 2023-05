Tidligere VIF- og Juventus-spiller klar for Start

– Det er gøy å være her. Jeg er veldig takknemlig for å få lov til å være en del av Start-gjengen, sier Sakor til klubbens nettsider.

Den sentrale midtbanespilleren spilte sist i Serie C-klubben Triestina i Italia i fjor høst og har vært uten kontrakt siden.

Han var en del av Brann-laget som rykket ned fra Eliteserien høsten 2021. I norsk fotball har han også spilt for Vålerenga.

– Sinnssyk opplevelse

Det tidligere stortalentet gikk fra Asker til ungdomsakademiet til Juventus for ti år siden. Det har endt med utlån til en rekke klubber.

– Det var lærerikt og en sinnssyk opplevelse. Det er ekstremt mye jeg har tatt med meg derfra. Jeg var der i noen år, var veldig ung i den tiden og hadde lite erfaring. Det å være med storgutta lærte jeg ekstremt mye av, og det har utviklet meg til den spilleren jeg er i dag, sier Sakor om sin tid i Juventus.

Starts sportssjef Magni Fannberg forteller om noen travle døgn før avtalen kom i havn.

– Sakor har vi visst om lenge, og vi har fulgt utviklingen hans over tid. Muligheten til å signere ham, dukket opp sent lørdag, og etter mange timers arbeid har vi funnet gjensidige forutsetninger for å samarbeide, sier Fannberg.

36 u-landskamper

– Sakor er en spiller med erfaring fra elitefotball både i Norge og i utlandet. Han er en norsk midtbanespiller i en tiltalende alder. Han er en god duellspiller, god med ballen og har god spilleforståelse, sier Fannberg om tilveksten.

Sakor står oppført med 36 kamper for aldersbestemte landslag.

Start har ambisjoner om å ta seg opp til Eliteserien igjen. Sørlandsklubben har startet sesongen med én seier, to uavgjort og ett tap. Onsdag reiser de gulkledde til Oslo for å møte KFUM.