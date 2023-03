Stortalent scoret hattrick – ordnet dansk drømmeåpning i EM-jakten

Atalanta-spissen sendte danskene i ledelsen i Parken etter 21 minutter, men Oliver Antman utlignet for finnene ti minutter etter pause. Åtte minutter før slutt scoret Højlund sitt andre mål, og på overtid fullbyrdet han hattricket.

Det var hans første landslagsmål siden debuten i september i fjor. Da ble det to innhopp mot Kroatia og Frankrike i nasjonsligaen. Torsdag fikk han tillit fra start og takket for det med tre nettkjenninger.

Højlund har gått gradene raskt i det danske landslagssystemet. Han rakk bare å spille tre kamper for U21-laget før debuten for A-laget. 20-åringen gjorde unna sine første oppgjør for U21- og A-landslaget med tre måneders mellomrom.

Han har scoret sju mål på 23 kamper for Atalanta i Serie A denne sesongen.

Danmark møter Kasakhstan borte i neste runde av EM-kvalifiseringen. Nord-Irland, Slovenia og San Marino er også en del av puljen.

