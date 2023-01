Norske VM-stjerner kritiske til kampprogrammet: – Stor fordel for Spania og Frankrike

Norge møter enten Frankrike eller Spania i første cuprunde onsdag.

Kampoppsettet er ikke til fordel for Norge og Tyskland som møtes mandag. Deres hovedrunde avsluttes et døgn senere enn det franske og spanske lagets.

– Ideelt sett burde det vært slik at alle kampene var ferdigspilt på samme tidspunkt. Dette er fordi en ekstra hviledag langt ut i mesterskapet, er noe som betyr veldig mye. Det gjør at man får en ekstra dag til å reise og til å trene på, sier Sander Sagosen til NTB.

Han får støtte av Harald Reinkind.

– Det er en stor fordel med en dag ekstra. Spania og Frankrike kan bruke én dag (mandag) på reise. Så kan de installere seg på nytt hotell og så ha ytterligere ett døgn til forberedelser, sier Reinkind til NTB.

Norge er klar for sin fjerde VM-kvartfinale på rad. For to år siden ble Spania for sterke for de norske gutta i den fasen av verdensmesterskapet.

