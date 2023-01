Hat trick av Horn da Ready vant mot topplaget: – Vi er best i serien akkurat nå

STABEKKBANEN (Dagsavisen): Seieren gjør at Ready er det eneste ubeseirede laget i dameserien etter lørdagens triumf over Stabæk. De står nå med 12 poeng etter seks kamper, mens Stabæk er nummer to med ti poeng etter seks kamper.

Begge lagene hadde ti poeng og sto med fem seirer av fem mulige før kampen, men det var gjestene i hvitt som var det beste laget og vant fortjent. Og det var Filippa Horn som stjal showet på Stabekkbanen med hele tre scoringer.

– Jeg kan ikke huske sist jeg scoret tre i en og samme kamp. Det må ha vært i jenteserien for mange år siden. Fire-fem år siden, kanskje, sier en smørblid 19-åring.

– Det var utrolig deilig å score tre og være serieleder. Det er bare første kamp mot Stabæk, vi møter de en gang i serien og kanskje i NM og, så vi skal ikke ta helt av. Men det er en veldig deilig følelse akkurat nå, sier hun videre.

– Hva tar du med deg fra triumfen?

– Veldig mye bra humør! Vi var veldig gira før kampen. Alle spilte veldig bra sammen, vi prater bra med hverandre og jobber ordentlig sammen som et lag. Dritkult, sier hun.

Kjempestart for Ready

Ready kom ut i 100 og ledet 2–0 etter bare ti minutter.

Fire minutter var spilt da gjestene gikk opp til 1–0. Ina Dahl ble taklet på 20 meter og fikk frislag, og Filippa Horn fikk bra treff etter pasning fra Anine Grönquist. Skuddet snek seg bak Hanne L’Orsa og i mål til 1–0.

Seks minutter senere gikk Ready opp til 2-0, og også denne scoringen kom på en dødball. Ready hadde corner, Dahl fikk ballen på førsteskytt og sentret videre til Horn, som kom på bakerste stolpe. Hun falt i det hun skulle skyte, men ballen snek seg mellom Stabæk-spillerne i målet.

Vanvittig langskudd og keepertabber

Halvspilt omgang var passert da Stabæk reduserte. En lang ball inn i boks skulle Karen Knutsen bare plukke, men Ready-keeperen glapp ballen. Sekunder senere lå ballen i mål til 1–2 ved Birgitte Taugbøl.

Etter 1-2-scoringen vippet kampen fram og tilbake, men kampens fjerde scoring var det Ready som sto for. Et innslag fra høyre gikk inn i boks, og denne gangen var det L’Orsa som glapp ballen. Den endte hos Julie Møllhausen, som pirket inn 3–1.

Tre minutter før pause reduserte Stabæk igjen. Martine Døhlen Holm hamret inn et frislag fra nærmere 40 meter. Dermed sto det 3–2 til Ready til pause.

Der den første omgangen ble innledet med to mål og høyt tempo, var det mer avventende i den andre omgangen. Først etter kvarteret i den andre omgangen ble det liv da Ready økte til 4–2.

Stabæk hadde corner, skjøt i rusen og Ina Dahl brøt ball. Hun satte fart fra egen 16-meter, tråkket rundt to Stabæk-spillere og la ballen lekkert i krysset.

Og 4–2 ble til 5–2 etter 70 minutter. Mina Melbye fikk ball ute til venstre, tråkket oppover venstresiden og kom seg inn i 16-meteren. Hun la ballen på vakkert vis under L’Orsa til 5–2.

Stabæk reduserte og skapte spenning i kampen igjen med 3–5 etter en nydelig cornerscoring, men Horn fjernet all tvil da hun banke inn 6–3 på straffe fem minutter før slutt.

– Jeg føler vi har mer spill enn det de har. De skyter bra, som man så, men vi har bedre grunnspill og det ser man, sier Horn.

Allerede søndag er det ny kamp for Ready. Da venter NTNUI i øs, pøsende regnvær.

– Vi må omstille oss og være klare. Det blir en annen type kamp for vår del. Vi må krige og fortsette å jobbe som et lag og spille for hverandre, avslutter hun.

