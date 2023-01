Tiril Udnes Weng offensiv etter stort sekundtap: – Får grave så dypt jeg kan

Det norske sammenlagthåpet gikk inn til 7.-plassen og måtte se seg slått med 29,2 sekunder av den tyske vinneren Katharina Hennig. Karlsson ble toer og leder touren 1.12 minutter foran Udnes Weng.

Sistnevnte falt av tetgruppen på de siste kilometerne i Val di Fiemme. Hun måtte slippe før Hennig, Karlsson, Kerttu Niskanen og Rosie Brennan gikk ut på avslutningsrunden.

– Jeg følte at jeg hang greit med lenge og hadde troen på at det skulle gå, men utpå fjerderunden kjente jeg at det ble litt lange motbakker. Det ble tøft. Jeg følte jeg hadde en god dag, men jeg er rett og slett ikke bedre, sa Udnes Weng til Viaplay etterpå.

– Jeg prøvde å gå så lurt som jeg kunne og tape minst mulig, men det ble mye til slutt, la hun til.

Astrid Øyre Slind ble beste norske på distansen i klassisk stil. Hun satser til daglig utenfor landslaget og fikk et godt resultat (6.-plass).

Trøyevinner

Foran rennet hadde Karlsson 41 sekunder på Tiril Udnes Weng i totalstillingen. Med én etappe igjen er hun i rute til å vinne Tour de Ski for første gang og ta Sveriges første sammenlagtseier siden Charlotte Kalla toppet i 2007/08-sesongen.

Tiril Udnes Weng var best på dagens innlagte poengkonkurranse etter 2,3 kilometer. Med det er hun sikret å vinne poengtrøya så lenge Nes-løperen fullfører touren.

Etter litt over halvgått løp var kun Karlsson bedre enn henne i kampen om bonussekunder. Svensken fikk med seg 15 sekunder mot Udnes Wengs 12.

Bære eller briste

I timene før etappestart ble det kjent Krista Pärmäkoski hadde brutt touren. Finnen måtte gi opp pallkampen i sammendraget på grunn av magetrøbbel. Hun var feltets tredje beste foran de to siste etappene.

Tour de Ski rundes som vanlig av opp monsterbakken Alpe Cermis søndag. Tiril Udnes Weng lover å være offensiv når hun går ut for å trygge topp-tre-posisjonen.

– Det blir spennende. Den bakken spiller meg ikke god, men har heldigvis et forsprang. Vi går fellesstart, og da har jeg kontroll på dem. Jeg får grave så dypt jeg kan, så får det bære eller briste.

---

FAKTA

Verdenscup langrenn i Val di Fiemme, Italia lørdag, 6. etappe i Tour de Ski, klassisk fellesstart:

Kvinner, 15 km:

1) Katharina Hennig, Tyskland 44.26,7, 2) Frida Karlsson, Sverige 0.00,7 min. bak, 3) Kerttu Niskanen, Finland 0.00,8, 4) Rosie Brennan, USA 0.01,0, 5) Teresa Stadlober, Østerrike 0.10,9, 6) Astrid Øyre Slind, Norge 0.17,3, 7) Tiril Udnes Weng, Norge 0.29,2, 8) Anne Kyllönen, Finland 0.34,4, 9) Heidi Weng, Norge 0.34,7, 10) Katherine Stewart-Jones, Canada 0.36,2.

Øvrige norske: 16) Lotta Udnes Weng 0.55,5, 23) Silje Theodorsen 1.06,4, 25) Margrethe Bergane 1.17,1.

Tour de Ski (6 av 7 etapper):

1) Karlsson 2.31.16, 2) T.U. Weng 1.12 min. bak, 3) Niskanen 1.37, 4) Hennig 2.00, 5) Brennan 2,28, 6) L.U. Weng 2.37.

Øvrige norske: 7) Slind 3.03, 8) H. Weng 3.47, 10) Theodorsen 4.57, 30) Bergane 9.00.

Verdenscupen (16 av 31 konkurranser):

1) T.U. Weng 1151, 2) Karlsson 844, 3) Krista Pärmäkoski, Finland 792, 4) Jessie Diggins, USA 786, 5) Hennig 740, 6) Nadine Fähndrich, Sveits 711, 7) Niskanen 693, 8) Anne Kjersti Kalvå, Norge 661, 9) L.U. Weng 622, 10) Brennan 588.

Øvrige norske (topp 30): 12) H. Weng 496, 19) Theodorsen 381, 24) Ingvild Flugstad Østberg 333.