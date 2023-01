Norsk sykkellag skriver Tour-historie

Det er aller første gang at et norsk sykkellag deltar i verdens mest prestisjetunge sykkelritt.

– Dette er idrettshistorie. Vi er invitert til et av verdens største idrettsarrangementer. Jeg er fylt med enorm stolthet over å få denne muligheter, sier Uno-X-sjef Jens Haugland til NTB.

– Det er en stor dag for laget og norsk idrett, fortsetter han.

Alexander Kristoff er hentet til Uno-X foran den kommende sykkelsesongen. Nå kan han se fram til et nytt Tour de France-eventyr.

Veien til deltakelse for det norske laget åpnet seg da det franske B&B Hotels-laget kollapset som følge av økonomiske problemer nylig.

Hentet pizza

Tour de France-arrangøren bekreftet først onsdag at Uno-X har fått et av to wildcard til 2023-utgaven av rittet. Det andre gikk ikke overraskende til Israel Premier-Tech.

Uno-X-sjef Jens Haugland sier til NTB at beskjeden om deltakelsen kom fra arrangørene i ASO allerede 1. nyttårsdag. Det ledet til feiring.

– Først hentet jeg pizza til barna på Pellestova. Deretter sprettet jeg en champagne, ler han.

Helt uventet kom ikke avgjørelsen. Spekulasjonene har i lengre tid gått på at Uno-X har ligget godt an.

– Samtidig er det fortsatt stor avstand fra å sitte med den følelsen av at vi kunne få delta, til å få bekreftet at vi er invitert. Det føles surrealistisk for en liten kar fra Trøndelag, sier Haugland.

Ingen endestasjon

– Hva betyr dette for laget ditt?

– Det betyr at vi er invitert fordi vi er gode nok i det vi holder på med. Nå reiser vi til Frankrike med ambisjoner. Vi reiser for å prestere. Dette er ingen endestasjon for oss, sier Uno-X-sjefen.

– Hva er neste stasjon?

– Den neste grensen vi skal bryte er at vi skal jakte de store drømmene våre resultatmessig i Tour de France.

Haugland er klar på at Tour de France-billetten er en stor anerkjennelse for arbeidet laget har lagt ned de siste årene.

– Det synes jeg det er. Det er mange mennesker som har jobbet hardt med dette over lang tid, og penger løser ikke slike ting. Det handler om identitet, filosofi og et langsiktig tankesett, sier han.

Vil ha ny partner

Tre uker lange Tour de France når ut til om lag 190 land og følges av nærmere 150 millioner mennesker. Haugland fremhever at eksponeringsverdien som Tour-deltakelsen gir er enorm.

Nå jakter Uno-X en ny samarbeidspartner som kan være med å dra lasset videre.

– Vi ser etter en partner med et verdibasert tenkesett og et europeisk nedslagsfelt som har lyst til å satse stort og som deler vår entusiasme for sykkelsport og bærekraftig mobilitet, sier Haugland.

Ole Robert Reitan er administrerende direktør i Reitan Retail, som Uno-X Mobility er del av.

– Jeg er imponert over hvordan Uno-X Mobility har klart å utvikle et sykkellag i verdensklasse, med både kvinner og menn som nå skal sykle Tour de France i 2023. Den kommende sykkelsesongen gleder jeg meg enormt til, sier han.

Årets utgave av Touren starter i Bilbao i Spania 1. juli og avsluttes med siste etappe på Champs-Élysées i Paris 23. juli.

Også kvinnelaget til Uno-X skal delta i sommerens Tour de France.

