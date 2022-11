VM-sjefen innrømmer hundrevis av dødsfall i Qatar: – Mellom 400 og 500

– Beregningene er på mellom 400 og 500 døde. Det eksakte nummeret er noe som blir diskutert. Ett dødsfall, er ett for mye. Så enkelt er det, sier Al-Thawadi til Piers Morgan.

VM-komiteen har tidligere kun innrømmet tre dødsfall som har skjedd i tilknytning til arbeid på stadioner.

Human Rights Watchs melder på sin side at 15.021 ikke-qatarere døde i landet mellom 2010 og 2019. Amnesty har skrevet i en rapport at sju av ti dødsfall blant migrantarbeidere i Qatar mangler en troverdig forklaring og at tallet på dødsfall trolig er langt høyere.

– Sikkerheten på stadioner har blitt forbedret. Det har kommet flere fagforeninger. Forbedringer måtte skje. Dette var noe som var kjent før vi søkte om VM, sier Al-Thawadi og fortsetter:

– Forbedringene er ikke på grunn av VM, men noe vi visste at vi måtte gjøre på grunn av våre verdier. VM ble en katalysator som fremskyndet prosessen. De største kritikerne ser på oss som en referanse i regionen.

