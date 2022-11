Glovarme Qatar i klimatrøbbel: – Det er ille, og det blir verre

I en park i en forstad nær hovedstaden Doha pumpes det ut kald luft fra ventiler i bakken for joggere på en novemberdag der temperaturen nådde over 30 grader. Den lille parken har stier med aircondition og er et av mange svar Qatar har hatt på den økende temperaturen i landet.

Den velstående nasjonen har vært i stand til å betale for tilpasningene mye på grunn av naturgassen som eksporteres til verden. Nå er det fotball-VM i landet, og tilreisende har fått se en imponerende infrastruktur hvor det flere steder er tilrettelagt for varmen. Flere av stadionene har blant annet innebygd aircondition under setene.

Qatar, en liten halvøy ute i Persiabukta, er i en region som utenom Arktis varmes raskere opp enn noe annet sted på jorden.

– Det er allerede ille. Og det blir verre, sier Jos Lelieveld.

Den nederlandske kjemikeren ved Max Planck-instituttet i Tyskland forklarer det med Persiabuktas varme vann, et grunt og smalt hav som bidrar til å skape en nærmest kvelende luftfuktighet i noen måneder av året.

– Uten evnen til å betale for importert mat, store klimaanlegg og avsaltet havvann kunne ikke det moderne landet eksistert, mener Karim Elgendy i London-tenketanken Chatham House.

Klimatoppmøtet i Egypt, COP27, gjentok målene i Parisavtalen om å holde global oppvarming godt under 2 grader og jobbe for å begrense den til 1,5 grader.

– Mer ekstremvarme, flom, tørke

– Qatar har enormt mye å tape når det gjelder virkningene av klimaendringer, sier professor Mohammed Ayboub.

Han er tilknyttet Hamad bin Khalifa-universitetet i Qatar.

– Det er et av verdens varmeste land og vil oppleve enda mer ekstremvarme, flom, tørke og sand- og støvstormer, sier han.

Qatar er et av verdens rikeste land per innbygger og også blant landene som forurenser mest per person. De siste årene har landet beveget seg framover med sine klimaløfter. Under klimaforhandlingene i Paris i 2015 forpliktet ikke landet seg til å redusere utslippene, men har siden satt et mål om å kutte utslippene med 25 prosent innen 2030.

En måte å få det til på var karbonfangst og -lagring ved gassproduksjonsanlegg. En mye omtalt teknologi som ennå ikke er satt ut i stor skala. Under COP 27 uttalte Qatars miljøminister Sheikh Faleh bin Nasser bin Ahmed bin Ali Al Thani at landet «jobber med å omsette ambisjonene til handling».

Flere mener at å arrangere fotball-VM gjør at landet går fra olje og gass til også å bli en underholdnings- og feriedestinasjon. Til arrangementet har det blitt bygget i stor skala de siste tolv årene med et stort karbonavtrykk. Det har landet selv motsagt og uttalt at det er tidenes første karbonnøytrale VM.

Gassetterspørsel

Qatarske tjenestemenn hevder eksport av flytende naturgass kan hjelpe verden i overgangen til ren energi. Det er mindre forurensende enn kullkraft.

I slutterklæringen fra klimamøtet i Egypt oppfordres det til mer bruk av fornybar energi, men også til mer «lavutslipps-energi». Begrepet omfatter trolig kjernekraft og fossil energi med fangst og lagring av CO2.

– Men det kan også tolkes som naturgass, sier forskningsleder Steffen Kallbekken ved Cicero senter for klimaforskning.

En utfordring med gassen, i et klimaperspektiv, er at miljøbelastningen blir større hvis gass lekker ut fra brønner, rørledninger eller kraftverk. Naturgass består i hovedsak av metan, som i atmosfæren fungerer som en kraftig klimagass.

En ordentlig sålevending bort fra fossilt brensel har med andre ord ikke begynt i Qatar ennå. Etter Russlands invasjon av Ukraina har flere nasjoner sett til Qatar for å dekke gassbehovet.

Qatar inngikk nylig en avtale med Kina om å levere flytende gass de neste 27 årene.

