Oftedal reagerer på EM-oppsettet: – Skulle ønske fridagene var delt opp bedre

Det franske laget spilte sine to siste kamper i hovedrunden tirsdag og onsdag, mens torsdagen går med til å reise fra Skopje i Nord-Makedonia til Ljubljana i Slovenia.

Så venter semifinale mot Norge fredag. Mangelen på skikkelig hvile irriterer den franske leiren.

– De er blant lagene som kjenner på det aller mest. Ideelt sett skulle jeg ønske at fridagene var delt opp bedre. For eksempel at det var to på et tidspunkt, to på et annet. Men det er som det er, og jeg vet at Frankrike tar det de får, sier Oftedal til NTB.

Rart

Norges keepertrener Mats Olsson har også sympati med Frankrike i saken.

– Jeg er som jeg er og hadde reagert sterkt på det, sier Olsson til NTB om hva den franske troppen må forholde seg til.

– Det er et rart opplegg at to lag, Frankrike og Montenegro, skal spille to dager på rad og så reise en dag før semifinalen. Jeg forstår Frankrikes reaksjon, legger svensken til.

Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson sa etter 29-31-tapet mot Danmark at han ikke syntes det var rettferdig at danskene hadde hatt tre hviledager mot Norges ene før kampen.

Spent

Med minst uavgjort mot Danmark ville Norge sluppet å møte et formsterkt Frankrike i semifinalen.

– Jeg er veldig spent. Frankrike har spilt veldig bra i hele mesterskapet. Det er en semifinale, og det pleier alltid å være veldig jevnt mellom Norge og Frankrike. Det blir utrolig spennende, sier Oftedal foran fredagens oppgjør.

Norge er tittelforsvarer i EM, mens Frankrike er regjerende OL-mester.

