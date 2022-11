Keeper-Silje går for Frankrike-trippel – har reddet to gull for Norge

Solberg-Østhassel ble helt sentral i Norges to finaleseirer over Frankrike de siste årene.

Hun var dominant i gullkampen i 2020-EM, som Norge vant 22-20. Solberg-Østhassel stoppet 46 prosent av skuddene hun fikk mot seg i 1.-omgangen.

I fjor startet hun på benken i VM-finalen i Spania, og Norge lå under 12-16 ved pause. Solberg-Østhassel spilte andreomgangen, som endte 17-6 i norsk favør og 29-22 til slutt.

– Jeg har gode opplevelser fra semifinaler og finaler mot Frankrike. Gode minner kan brukes til noe, men håndball er ferskvare. Nå må vi forberede oss på det Frankrike har gjort i dette mesterskapet, sier Solberg-Østhassel til NTB.

Duell

Det ligger an til en duell mellom henne og den franske målvakten Darleux. Dette er de to eneste keeperne med over 40 i redningsprosent hittil i EM av dem med flere enn to spilte kamper. Darleux står med 42,37 mot Solberg-Østhassels 41,05.

Frankrike har best uttellingsprosent (65,1) i EM knapt foran Norge (64,1).

Det franske laget er også best på de viktige kontringene som gir «enkle» mål. Her har Frankrike scoret på hele 26 av 30 forsøk mot Norges 20 av 29.

– Det blir utrolig viktig for oss å være skarpe i angrep og ikke la dem få enkle baller og kontringer. Vi må rekke å løpe hjem i forsvar, sier Solberg-Østhassel.

– Veldig sterkt

Hun gir Darleux denne attesten:

– Hun har gjort et veldig sterkt mesterskap. Jeg er imponert over roen hun står (i mål) med. Det er ikke mye hopp og sprett. Det oser selvtillit av kroppsspråket hennes.

I den andre semifinalen møtes Danmark og Montenegro. Danskene er på jakt etter sin første internasjonale tittel siden OL-gullet i 2004. Montenegro har ikke vunnet noe utover EM-tittelen i 2012.

