Kjempeopptur for kvinnelandslaget: – Klarer å steppe opp noen hakk

I det 63. minutt slo Julie Blakstad et innlegg bak det nederlandske forsvaret. Ved lengste stolpe skled Haug inn og beinet ballen opp i nettaket via et motstanderbein. Hjemmelaget var rystet, og vel ti minutter senere beinet kaptein og tidligere Vålerenga-stjerne Sherida Spitse et innlegg fra Amalie Eikeland i eget mål.

– Det var veldig gøy. Det er to perioder der vi henger litt i tauene, men utover det så synes jeg vi står veldig godt og har god kontroll på midten. Vi er kollektive i forsvarsspillet vårt, helt fra Sophie og ned, sa landslagssjef Hege Riise til NTB.

– Når Julie kommer alene der, så har vi pratet om at det innimellom kan være rom for den tidlige (pasningen) inn bak, og hun har en knallbra venstrefot, så når hun curler den inn, så var det bare å komme seg på rett plass, sa Haug til NTB.

– Vi var enige om at vi skulle sette et hardt press og ikke gjøre det vanskelig for dem med lite tid og rom. Vi vet hva vi er gode på og jobber hele tiden for å ta steg. Vi gikk på banen med å steppe opp noen hakk, og det synes jeg vi klarer, fortsatte målscoreren, som har spilt godt for klubblaget Roma den siste tiden.

Slo tilbake

Forrige gang Norge møtte Nederland, for 16 måneder siden, måtte laget tåle 0-7 som den gang var det største tap i kvinnelandslagets historie. Denne gang bød Norge på jevnbyrdig motstand og vel så det for laget som er nummer seks på Fifa-rankingen.

Det var også medisin for såret stolthet etter sommerens 0-8-ydmykelse mot England i EM og for forrige ukes 1-4-tap for Brasil på Ullevaal. De store defensive svakhetene fra de kampene var ikke synlige tirsdag. Norge sto godt i sin 4-5-1-formasjon og ga ikke vertene mye rom å boltre seg i. Aurora Mikalsen og kaptein Maren Mjelde kom til unnsetning hver sin gang de gangene Nederland kom til store sjanser.

Amalie Eikeland var veldig nær et norsk ledermål allerede da hun helt i begynnelsen av 2. omgang stjal ballen fra en motspiller og skjøt i tverrliggeren.

Tvang fram endring

Norge skapte så mye trøbbel for hjemmelaget at landslagssjef Andries Jonker tidlig måtte oppgi eksperimentet med 3-5-2-formasjon som han hadde store forventninger til, og legge om til den innarbeidede 4-3-3-formasjonen laget kjenner ut og inn.

– Vi vurderte om vi skulle gjøre mottrekk til det, men samtidig så følte vi at vi hadde kontroll, sa Riise.

Det skal sies at vertene manglet mange av sine største profiler. Fire av dem fikk fri fra denne samlingen på grunn av stor kampbelastning, mens stjernespissen Vivianne Miedema er syk og andre har meldt forfall på grunn av skade eller personlige årsaker. Likevel var det ikke noe dårlig lag Norge møtte i Den Haag.

Allerede før det var spilt tre minutter kunne Nederland ha blitt redusert til ti spillere. Lisa Doorn var heldig som slapp med gult da hun på ulovlig vis stoppet Haug, som hadde brutt en pasning og var på full fart forbi henne. Den norske spissen ville vært alene med keeper om hun ikke var blitt felt.

– Jeg var litt overrasket, sa Haug om at Doorn ikke fikk det røde kortet.

De norske gikk rett i strupen på Nederland med høyt press og kompromissløst duellspill, fant rom mellom og rundt spillerne i vertenes bakre treer og virvlet fram flere gode muligheter. Virkelig nær nettsus ble det ikke, for enten ble avslutningene blokkert eller så grep keeper Daphne van Domselaar innleggene foran Haug eller andre norske spillere.

Kjemperedning

Nederland tettet bedre igjen etter at Damaris Egurrola ble dyttet fram på midtbanen og kantene trukket ned, men Norge sluttet ikke å yppe seg framover. Hjemmelaget fikk omgangens største sjanser, selv om det aldri ble voldsomt trykk mot det norske målet. Victoria Pelova prøvde skuddfoten hyppig og spilte Aurora Mikalsen varm slik at hun i det 16. minutt kunne gjøre en kjemperedning. Pelova tok et kort hjørnespark til Spitse, som fant hodet til Egurrola. Nikken hadde retning mot hjørnet, men Mikalsen slo den i stolpen og ut.

Nære på var det også etter 35 minutter, da Mikalsen glapp et innlegg og Maren Mjelde måtte redde på streken. Returen havnet i hendene til en liggende Mikalsen.

Jonker sendte innpå et par av profilene som hadde startet på benken, først Daniëlle van de Donk (Lyon) og så Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), men det var med dem på banen at Norge tok ledelsen og punkterte kampen.

Hege Riise har bestilt flere skarpe motstandere for landslaget sitt i første fase av oppkjøringen til VM. Nå er det ikke lenger like stor grunn til å frykte kampene mot Frankrike og England på spansk jord i november.

Kampfakta:

Treningskamp, fotball

Nederland – Norge 0-2 (0-0)

Den Hag, ca. 7000 tilskuere

Mål: 0-1 Sophie Román Haug (63), 0-2 Sherida Spitse (selvmål 74).

Dommer: Karoline Wacker, Tyskland.

Gult kort: Lisa Doorn (3), Nederland, Frida Maanum (82), Norge.

Lagene:

Norge (4-5-1): Aurora Mikalsen – Anja Sønstevold, Maren Mjelde, Mathilde Harviken, Tuva Hansen – Amalie Eikeland (Sara Hørte fra 75.), Vilde Bøe Risa (Frida Maanum fra 75.), Ingrid Syrstad Engen, Guro Reiten, Julie Blakstad (Elisabeth Terland fra 87.) – Sophie Román Haug.

Ubenyttede reserver: Selma Panengstuen, Sunniva Skoglund – Malin Brenn, Celin Bizet Ildhusøy, Emma Stølen Godø, Marit Bratberg Lund, Anna Jøsendal.

Nederland (3-5-2): Daphne van Domselaar – Caitlin Dijkstra, Lisa Doorn (Aniek Nouwen fra 85.), Damaris Egurrola (Daniëlle van de Donk fra 46.) – Lynn Wilms (Renate Jansen fra 69.), Victoria Pelova (Jackie Groenen fra 59.), Sherida Spitse, Esmee Brugts, Kerstin Casparij – Fenna Kalma (Romée Leuchter fra 69.), Jill Roord.

Ubenyttede reserver: Lize Kop, Barbara Lorsheyd – Merel van Dongen, Kika van Es, Jill Baijings, Keyleigh van Dooren, Marisa Olislagers.

