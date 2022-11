Oftedal hylles av «skummel» Slovenia-sjef: – Den beste i verden

Norge sikrer semifinaleplassen med seier. Uavgjort kan også holde til norsk avansement.

– En luring og en trener som skaper stor energi i laget sitt. Han får sine lag alltid til å bli fighterlag. På banen og benken synes jeg han noen ganger ser veldig skummel ut, men når han smiler til deg, virker han veldig varm, sier Oftedal til NTB om Adžić.

Hans største bragd som trener kom da han slo Norge med hjemlandet Montenegro i EM-finalen i 2012. Det skjedde noen måneder etter at Norge hadde vunnet OL ved å slå samme motstander i gullkampen.

Adžić lyser opp når navnet Stine Bredal Oftedal kommer på bordet.

– Ojojojoj, Oftedal. Min favorittspiller i 13 år og den beste i sin posisjon av alle i hele verden. Jeg har fulgt henne lenge, helt siden hun spilte juniormesterskap. Hun er en eksellent spiller og med en flott personlighet, sier Adžić til NTB mens han sprekker opp i sitt bredeste smil.

Besatt

Norge tapte finalen for ti år siden 31-34 etter at det sto 24-24 ved ordinær tid. Det måtte spilles fire ekstraomganger.

Med på det norske laget den gangen var Oftedal, Silje Solberg-Østhassel og Katrine Lunde. Lørdag var sistnevnte sentral da Norge slo nabo Sverige 27-25 og langt på vei sikret plass i semifinalen.

– Vi er veldig glade for at vi dro i land seieren. Vi har snakket en del om at det lugger i slike kamper og man har ikke flyt hele tiden. Det har stresset oss tidligere, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viaplay etter den kampen.

Mandag møter de blikket til Adžić i Arena Stožice. Det skjuler også en beundring av hva Norge har fått til i kvinnehåndball siden gjennombruddet i 1986.

– Jeg er besatt av norsk håndball. Jeg liker å se Norge spille og lære av hva det laget gjør. Det samme gjelder å spille mot dem. Derfor er også EM-gullet fra 2012 min største prestasjon som trener. Vi (Montenegro) var best etter 80 minutter, sier Adžić.

Mot publikumsrekord

Arrangøren venter opp til 7000 tilskuere. Det vil i så fall være klar publikumsrekord så langt i mesterskapet.

Slår Slovenia Norge, åpner puljen seg opp. Alt vil bli avgjort onsdag da det skal spilles tre kamper. Norge møter Danmark den kvelden.

Norsk seier over Danmark gir avansement til semifinale for laget til Thorir Hergeirsson. Uavgjort mot danskene vil etter all sannsynlighet også være tilstrekkelig for Norge. Danmark er sikret avansement om de slår Norge.

– Kan du gjenta suksessen fra 2012 med Slovenia?

– Hva skal jeg si? Men Norge er favoritter, sier Adžić.

