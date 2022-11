«Stolt» fotballpappa heier på Rushfeldt Deila i EM – naboduell mot Sverige i kveld

Det passer godt at pappaens lag, belgiske Standard Liège, har spillefri i kveld. Dermed blir det ikke «kollisjon» med Norges EM-kamp mot Sverige. Den starter 20.30.

– Under mesterskapet er han bare en støttende og stolt far, men han er jo også midt i en sesong selv. Han har vært mer en hjelp under hele oppveksten synes jeg, sier Rushfeldt Deila til NTB.

Faren spilte fotball på toppnivå før han ble trener i Strømsgodset, Celtic, Vålerenga, New York City FC og for tiden i Standard Liège.

– Han ser EM-kampene våre og kan håndball. Han spilte selv før han satset på fotball. Han pleier ikke å gå inn på teknikkdetaljer når vi prater, men vet hva det innebærer å drive toppidrett. Der kan han hjelpe mye, sier Rushfeldt Deila.

Ronny Deila. (Berit Roald/NTB)

Hun har slått seg inn i landslaget og fått vist seg fram i EM. At Sverige er motstander i kveld, betyr ikke så mye for henne.

– Jeg føler at jeg går inn på samme måte i alle kamper. Og at hovedrunden starter, betyr jo også at vi skal vinne alle kampene der, sier Rushfeldt Deila.

Før Norges kamp mot Sveriges møtes Kroatia og Danmark (avkast 18.00).