Hergeirsson om EM-farsen: – Regelverk og oppsett inviterer til det

Spanias opptreden i den siste gruppespillskampen mot Tyskland er blitt håndball-EMs store snakkis.

Spania vant med eksakt det antall mål laget dro mest nytte av. Med 23-21 avanserte Spania til hovedrunden og tok med seg to poeng. For tilskuerne så det ut som de spanske spillerne bomskjøt med vilje, og Paula Arcos Poveda jublet etter et baklengsmål helt mot slutten.

Hadde Spania vunnet med tre mål ville Polen gått videre og Spania stått uten poeng i mellomrunden. Polen følte seg tråkket på.

Hergeirsson hadde dette å sin om episoden da han møtte norsk presse fredag formiddag:

– Når kampene ikke spilles samtidig, så kan det bli sånn. For hvert enkelt lag handler det om å komme seg videre med flest mulig poeng, det er nummer én. Da kan en skjønne at det kan skje.

– Ville Norge ha gjort det samme?

– Jeg kan si det sånn: Hadde vi kommet i en lignende situasjonen og ikke gjort det, så hadde vi blitt kritisert for det. Vi får ta det om vi havner i en lignende situasjon.

– Er det utenfor fair play?

– Det er alltid en gråsone, men samtidig er det slik at både regelverk og oppsett inviterer til at det kan skje, sier Hergeirsson.

Norges landslagstrener er helt på linje med den danske landslagsspilleren Lærke Møller.

– Polen må rette sin kritikk og frustrasjon mot regelverket og måten turneringen er bygget opp på.