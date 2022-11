Klaveness blir fire dager i Qatar: – En viktig handling

– Det vil helt sikkert bli oppfattet som en provokasjon og en politisk handling. Jeg er ikke redd for det. Det er ingen land som har engasjert seg så mye i dette spørsmålet som Norge. Selv om vi først hadde tenkt ikke å dra, siden vi ikke har noe lag, landet vi på at vi måtte gjennomføre når momentumet er størst. Vi er nødt til å være brobyggende i dette, sa Klaveness på et pressetreff fredag.

– Vi tenker at det er et poeng at vi er der når det blir mest fokus på det sportslige, fortsatte hun.

Fotballpresidenten og flere representanter fra Norges Fotballforbund reiser førstkommende fredag og blir over helgen. Der skal de fortsette å arbeide for at Fifa gjennomfører løftene de har gitt i forbindelse med bedre rettigheter for migrantarbeidere og LHBT+-personer.

– Vi må tenke på det som en symbolsk og viktig handling at vi er der for å gjenta våre standpunkt, fortsatte Klaveness.

Torsdag fikk Danmark nei fra Fifa til å ha budskapet «Human Rights for All», «Menneskerettigheter for alle», på treningsdraktene sine under mesterskapet.

– Det var egentlig ikke overraskende. Vi sitter sammen med Danmark i arbeidsgruppen og det var ikke overraskende at de fikk nei. Jeg er uenig i avgjørelsen, sa Klaveness.