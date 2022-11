Solbakken håper på Jarstein-comeback

Det forteller landslagssjef Ståle Solbakken, som nylig fikk beskjed om at veterankeeperne André Hansen og Sten Grytebust takker nei til mer Norge-spill.

38-åringen Jarstein har siden april i fjor hatt en vanskelig tid med alvorlig sykdom og krangling med klubblaget Hertha Berlin. Solbakken har jevnlig SMS-kontakt med mannen som var fast norsk burvokter inntil han ble koronasmittet i fjor vår.

– Jeg har tekstet litt med ham. Framtiden hans på landslaget avhenger av at han kommer seg i kamp og opptar karrieren igjen, sier Solbakken til NTB.

Hertha forsøkte i august å si opp Jarsteins kontrakt, og nordmannen responderte med å stevne klubben for retten. Dermed er både klubb- og landslagsframtiden hans i det blå på nåværende tidspunkt.

– Jeg tror han har planer om det (å fortsette karrieren). Det håper jeg. Men han har vel en rettssak han skal bli ferdig med først.

Siden Jarsteins forrige Norge-kamp (mars 2021) har Ørjan Nyland seilt opp som Solbakkens førstevalg mellom stengene. Ettersom Hansen og Grytebust har gitt seg, er det nå opp til nye, yngre keepere å utfordre om keeperplassen.

Moldes Jacob Karlstrøm og Haugesunds Egil Selvik er inne i troppen til de kommende kampene mot Irland og Finland.

– De skal utfordre Ørjan, og så er det viktig for begge å komme inn og kjenne litt på miljøet. Jacob har fått litt internasjonal erfaring med Molde, og han var med her for ikke så lenge siden.

– Hvem er andrevalget?

– Det får vi se når Grodås (Frode, keepertrener) begynner å skyte på dem, smiler Solbakken.