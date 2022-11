Gabriel sikret Arsenal-seier i hett byderby

Arsenal kom til kampen med seier i sine to siste bortemøter mot Chelsea i ligaen, og søndag måtte Martin Ødegaards lag vinne for å beholde tabelledelsen.

De røde og hvite fra Nord-London hadde vært ligaledere i ti strake serierunder. Denne rekken ble utvidet etter trepoengeren på Stamford Bridge. To poeng bak følger Manchester City.

Arsenal styrte bortekampen og holdt klart mest på ballen. Kvarteret ut i annen omgang sendte Gabriel gjestene til himmels da han var først på et hjørnespark fra Bukayo Saka.

Oppgjøret var Pierre-Emerick Aubameyangs første mot Arsenal etter at han ble fratatt kapteinsbindet og sendt på dør i januar. Da gikk han til Barcelona, men i sommer ble han hentet tilbake til Premier League av London-rival Chelsea. Han kom ikke mye til sin rett i kampen.

Svak periode

Chelsea slet med å sette gjestene under press og gikk på sitt første tap på eget gress denne sesongen. De står uten seier på sine fire siste ligakamper, og de to seneste har gitt null poeng. Blåtrøyene har scoret kun to mål i denne perioden.

Det tente til etter en snau halvtime da Aubameyang stemplet Ben White og fikk tildelt gult kort. Arsenal-manager Mikel Arteta viste tydelige tegn på at han mente sin tidligere elev burde blitt utvist.

Tidlig i annen omgang var det César Azpilicuetas tur til å havne i dommerens bok for en stempling på Gabriel Martinelli.

Ble helt

Arsenal styrte kampen i Vest-London, og etter en jevn første omgang sendte Gabriel gjestene i ledelsen i det 62. minutt.

Sakas hjørnespark satte ut Chelsea-forsvaret, som måtte se ballen gå gjennom nær hele feltet før Gabriel tuppet den i mål til ellevill jubel.

Etter scoringen fortsatte bortelaget å presse og kom til flere sjanser. Chelsea på sin side så resignerte ut da Arsenal nærmest kunne kontrollere inn byderbyet til tre poeng.

---

Premier League menn søndag, 15. runde:

Chelsea – Arsenal 0-1 (0-0)

Stamford Bridge: 40.142 tilskuere.

Mål: 0-1 Gabriel (62).

Dommer: Michael Oliver.

Gult kort: Pierre-Emerick Aubameyang, César Azpilicueta, Trevoh Chalobah, Conor Gallagher, Raheem Sterling, Chelsea, Bukayo Saka, Ben White, Arsenal.

Chelsea (4-3-1-2): Édouard Mendy – César Azpilicueta, Thiago Silva, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella – Ruben Loftus-Cheek (Mateo Kovacic fra 77.), Jorginho, Mason Mount (Christian Pulisic fra 77.) – Kai Havertz (Conor Gallagher fra 63.) – Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang (Armando Broja fra 63.).

Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale – Ben White, William Saliba, Gabriel, Oleksandr Zintsjenko (Kieran Tierney fra 77.) – Thomas Partey, Granit Xhaka – Bukayo Saka, Martin Ødegaard (Mohamed Elneny fra 86.), Gabriel Martinelli (Rob Holding fra 90.) – Gabriel Jesus.

- - -

Senere kampstart (15.00): Aston Villa – Manchester United, Southampton – Newcastle, West Ham – Crystal Palace, 17.30: Tottenham – Liverpool.

Spilt lørdag: Leeds United – Bournemouth 4-3, Manchester C. – Fulham 2-1, Nottingham Forest – Brentford 2-2, Wolverhampton – Brighton 2-3, Everton – Leicester 0-2.