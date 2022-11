Haaland matchvinner i skadecomebacket: – Har knapt vært så nervøs

Vinnermålet scoret han på straffespark dypt inn i overtiden.

– Jeg var nervøs. Det var et av de mest nervøse øyeblikkene i livet mitt, men fantastisk, sa Haaland til Sky Sports.

Startet på benken

Med Haaland på benken fra start trengte City likevel bare 16 minutter på å komme i føringen hjemme mot Fulham. Julián Álvarez banket ballen i mål via tverrliggeren til full jubel fra nordmannen.

Så fikk kampen en brutal vending da João Cancelo felte Harry Wilson innenfor 16-meteren og måtte bøte med både rødt kort og straffe. Andreas Pereira satte straffen iskaldt inn i nettet bak Ederson til 1-1.

18 minutter inn i 2. omgang kom Haaland på banen, og det skulle ikke ta mer enn ni minutter før toppscoreren gjorde seg tellende. Trodde han.

Dessverre for nordmannen annullerte VAR målet for offside, noe reprisene viste at var helt korrekt.

Fire minutter på overtid fikk City imidlertid tildelt straffe, som Haaland banket inn i nettet bak Bernd Leno.

– Jeg elsker det. Jeg har vært skadet i en uke, og det er veldig viktig å vinne, sa Haaland.

Skadecomeback

Haaland har slitt med en fotskade den siste tiden og mistet sist lørdag en Premier League-kamp for første gang etter overgangen til England.

Han spilte heller ikke mesterligakampen mot Sevilla i midtuken, men var tilbake i troppen lørdag.

– Jeg ønsker å spille hver kamp. Det var vanskelig å sitte på sidelinjen. Vi var avhengig av å vinne, og det fikk vi til. Jeg er så sliten, men så glad. Du aner ikke, sa jærbuen til Sky Sports.

Haaland-skaden oppsto i 0-0-kampen mot gamleklubben Borussia Dortmund i forrige uke. Han ble da byttet ut ved pause.

Tangerte Solskjær-rekord

Etter 13 serierunder står jærbuen med 18 mål i Premier League. Det betyr at han både tangerer pappa Alfies familie- og Solskjærs norgesrekord i Premier League.

Erling og Alfie Haaland har nå like mange mål i Premier League. Alfie brukte riktignok 181 kamper på sine 18 mål, mens sønnen kun har trengt 13 kamper for å tangere sin far.

Han tangerer samtidig Ole Gunnar Solskjærs norgesrekord på antall scoringer i én og samme Premier League-sesong. Solskjær hadde også 18 nettkjenninger den sesongen han scoret flest for Manchester United.