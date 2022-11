Verdens største fotballspiller

Nylig kom jeg tilbake fra min andre fotballtur til England denne høsten. Totalt har jeg sett 22 kamper live på 17 forskjellige stadioner siden august, og det har vært alt fra Premier League og Champions League på Old Trafford og Anfield, til kamper helt nede i femte divisjon der jeg nylig så Wrexham spille foran litt over 10.000 tilskuere på Racecourse Ground mot Altrincham.

Det var forøvrig samme dag som Bournemouth spilte mot Tottenham i Premier League, og tilskuertallet i Premier League og National League var denne lørdagen sent i oktober nesten helt identisk. Men uansett hvor jeg var, hvem som spilte og hvor mange som var på tribunen, var det stort sett bare en ting folk ville vite da de fant ut av jeg var fra Norge. Det var Erling Braut Haaland meg her og Erling Braut Haaland meg der.

[ Guardiola om Haalands skadestatus: – Vi får se etter treningen ]

Racecourse Ground i Wrexham er verdens eldste fotballstadion som det fortsatt spilles fotball på, mot Altrincham i slutten av oktober var det over 10.000 tilstede. (Pål Karstensen)

Alt fra spørsmålene om Haalands oppvekst, og hva som gjør han så god, til hvorfor han spiller for Norge og hvor stolte vi måtte være over å ha en så god spiller fra vår lille nasjon. Interessen var rett og slett enorm, og selv om det på ingen måte var sånn at jeg ble overrumplet av folk som ønsket å vite dette og hint om den notoriske målscoreren, brukte jeg mer tid på å snakke om Braut Haaland enn noen andre spillere på turen.

Selv da jeg møtte opp på The Valley i det sør-østlige London en tirsdagskveld, i skyggen av Tottenhams Champions League-kamp i sin nye storstue, for å se Charlton møte bunnlaget MK Dons i League One ble det Haaland-show. På banen var en av mine personlige kulthelter i Will Grigg, og denne kampen var han faktisk on fire, da hans straffescoring bidro til seier for tabelljumboen. Jeg snakket med noen Charlton-fans før kamp der jeg advarte mot at Grigg kom til å avgjøre kampen, noe jeg fikk rett i.

Men det Charlton-fansen var opptatt av, var selvsagt Erling Braut Haaland. Der veldig mange briter ikke skjønte hvorfor Joshua King ikke spilte på det engelske landslaget da han var på sitt beste for Bournemouth, har briter flest fått med seg at han er norsk. Selv om mange ikke skjønner hvorfor han har valgt å representere Norge, siden han kunne valgt å spille for England da han ble født mens faren Alfie spilte i Leeds.

[ Taper Manchester United jobber jeg hjemme mandag ]

Også på The Valley i Charlton ønsket de seg en spiss som Erling Braut Haaland på topp, og nordmannens prestasjoner hadde naturligvis blitt lagt merke til også i League One. (Pål Karstensen)

Fotball er altoppslukende i England, og spesielt i tøffe tider som det nå er i hele Storbritannia, blir fotballen desto viktigere. Det er et samlingspunkt der du kan møte venner og diskutere noe helt annet enn strømkrise, Liz Truss, Brexit, krigen i Ukraina og alt annet som går galt i verden. Selv her sniker Erling Braut Haaland seg inn, på puber og stadioner over hele England.

I ulike nettaviser, både her hjemme, men også i England skrives det side opp og side ned om Brauten. Alt fra de mange rekordene han har tatt, til hvor mye han tjener og hvilke klær han går med, og nå i det siste veldig mye om skadesituasjonen og om han blir klar mot Fulham eller ei. Fotballnettstedet Transfermarkt har for første gang verdsatt en nordmann som mest verdifull i verden, med en antatt markedsverdi på 170 millioner euro. Det tilsvarer 1,7 milliarder kroner.

Den svenske turistbyen Halland var forrige uke ute for å klage sin nød over at Haaland-euforien går ut over innsatsen deres med å få folk til å besøke Halland. Få, om noen, har tatt en liga og et land så mye med storm som det Erling Braut Haaland har gjort. Såpass er hans standing at selv med to runder igjen av Premier League, før VM-pausen, skulle det ikke forbause meg om samtalene under fotball-VM langs det ganske land i England fortsatt kommer til å dreie seg om storscoreren fra Bryne.

Fortsetter han slik han har gjort på banen, vil han bli en sterk kandidat til å bli første norske herrespiller til å vinne Gullballen. Fortsatt er han ikke verdens beste spiller, men at verdens største og mest omtalte fotballspiller er norsk er fortsatt helt spinnvilt å tenke på.

[ «Blodig alvor i kampen om fotballklubbenes sjel» ]

[ «Med Erling Braut Haaland på plass minker ikke sjansene for nye ligagull på Etihad» ]





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen