Kane skal bære regnbueflagget i Qatar-VM

FA kunngjorde at England vil bære et regnbuekapteinsbind under turneringen, som en del av et antidiskrimineringsinitiativ, og til støtte for LHBTQ+-samfunnet.

Fifa har ennå ikke sanksjonert bruk av bindet, men FA er fast bestemt på at Kane skal bære det selv om det risikerer bøter fra Fifa.

Kapteiner fra ni europeiske land, inkludert England og Wales, planlegger å bære armbindene under verdensmesterskapet, skriver Sky Sports.

Det kreves tillatelse fra Fifa for å bære kapteinsbindene. Uefas arbeidsgruppe for Qatar ba Fifa om tillatelse for tre uker siden og venter på svar.

I Qatar er homofili forbudt og kan straffes med inntil sju års fengsel.

Myndighetene i landet har lovet at alle er velkomne under det kommende VM-sluttspillet uavhengig av seksuell orientering.

VM spilles fra 20. november til 18. desember.