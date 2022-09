Nyland beholder plassen – Aursnes inn i laget mot Serbia

Ståle Solbakken gjør bare én endring i startelleveren, samt en rokering. Fredrik Aursnes kommer inn for utestengte Kristian Thorstvedt. Aursnes går inn i ankerrollen på midtbanen, mens Sander Berge rykker en plass til venstre og tar indreløperrollen Thorstvedt hadde i Ljubljana.

I de fire nasjonsligakampene i juni hadde Aursnes og Berge ankerrollen annenhver gang, og slik ble det denne gang også.

1-2-tapet i Slovenia var Nylands første kamp siden landskampene i juni. Han avviste selv bestemt at manglende kamptrening bidro til baklengsmålet de fleste beskrev som en keepertabbe. Ifølge TV 2 fikk han allerede mandag beskjed av Solbakken om at han skal stå mot Serbia.

Marcus Holmgren Pedersen er klar igjen etter skade og kortkarantene, men må nøye seg med plass på benken. Omar Elabdellaoui ble den som måtte på tribunen som overtallig i troppen. Julian Ryerson overtar hans draktnummer 14.

Norge trenger minst uavgjort mot Serbia for å bli gruppevinner og rykke opp til A-divisjonen. Da blir Norge også seedet på nivå 2 i EM-trekningen og vil være garantert en ekstrasjanse til EM-plass om laget ikke lykkes i den ordinære kvalifiseringen. Med tap ryker opprykket, men med gunstige resultater i et par andre kamper kan laget likevel havne på seedingsnivå 2.

Farlige spillere

Erling Braut Haalands seks mål gjør ham til den mestscorende spilleren i årets utgave av nasjonsligaen, uansett divisjon og gruppe. Bare ett mål bak følger Serbias stjernespiss Aleksandar Mitrovic, som deler 2.-plassen med to spillere fra lag i lavere divisjoner. Haaland og Fulham-spiller Mitrovic er også nummer en og to på scoringslista i Premier League, med henholdsvis 11 og 6 mål.

Mitrovic har ristet av seg skaden han pådro seg mot Sverige og får som ventet med seg Juventus-spissen Dusan Vlahovic på topp. Bak seg har de Ajax-playmaker Dusan Tadic, en farlig trio for Norge.

Mens Thorsvedt er eneste norske spiller med kortkarantene, må Serbia greie seg uten to spillere som fikk gult kort i forrige kamp. Det er Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) og Uros Rakic (Braga). Førstnevnte ble Norges banemann med to scoringer da Serbia for to år siden vant 2-1 på Ullevaal i nasjonsligaomspillet om EM-plass.

Serbias landslagssjef Dragan Stojkovic har endret på tre plasser i forhold til 4-1-seieren over Sverige lørdag. Milos Veljkovic og Strahinja Pavlovic erstatter Erhan Masovic og Srdjan Babic i stoppertrioen, mens Ivan Ilic kommer inn for utestengte Milinkovic-Savic.

[ Kommentar: Kan vi endelig være best når det gjelder? ]

Slik er lagene på Ullevaal:

Norge (4-5-1):

1 Ørjan Nyland – 14 Julian Ryerson, 21 Andreas Hanche-Olsen, 15 Leo Østigård, 5 Birger Meling – 19 Alexander Sørloth, 10 Martin Ødegaard, 16 Fredrik Aursnes, 8 Sander Berge, 11 Mohamed Elyounoussi – 9 Erling Braut Haaland.

Reserver: 12 André Hansen, 13 Sten Grytebust – 2 Morten Thorsby, 3 Kristoffer Ajer, 4 Stian Gregersen, 6 Patrick Berg, 7 Ola Brynhildsen, 17 Fredrik Bjørkan, 18 Kristoffer Zachariassen, 20 Mats Møller Dæhli, 22 Marcus Holmgren Pedersen, 23 Jørgen Strand Larsen.

Serbia (3-4-1-2):

23 Vanja Milinkovic-Savic – 5 Milos Veljkovic, 13 Stefan Mitrovic, 2 Strahinja Pavlovic – 14 Andrija Zivkovic, 16 Sasa Lukic, 8 Ivan Ilic, 17 Filip Kostic – 10 Dusan Tadic – 9 Aleksandar Mitrovic, 18 Dusan Vlahovic.

Reserver: 1 Marko Dmitrovic, 12 Marko Ilic – 3 Filip Mladenovic, 4 Srdjan Babic, 6 Nemanja Maksimovic, 7 Nemanja Radonjic, 11 Luka Jovic, 15 Strahinja Erakovic, 19 Erhan Masovic, 20 Aleksa Terzic, 21 Filip Duricic, 22 Darko Lazovic.

Dommer: Antonio Mateu Lahoz, Spania.

