Best når det gjelder. Fotballandslagets utfordring

Det er bare å skru tida tilbake snart to år. Serbia kom til Ullevaal for semifinale-omspill om plass til fotball-EM året etter. Norge hadde en unik mulighet. Som de ikke tok. Serbia vant 2–1 etter ekstraomganger. Det var koronatider, kampen ble spilt foran 200 tilskuere og innledet en kaoshøst som endte med Lars Lagerbäcks avgang og Ståle Solbakkens inntreden. Det hører med til historien at også Serbia snublet i siste hinder (mot Skottland) og gikk glipp av EM-tur. Men det nært forestående VM i Qatar skal de spille.

Det er noe fascinerende med det norske laget som spilte på Ullevaal den oktoberkvelden. Hele forsvaret (med mulig unntak av Kristoffer Ajer) er byttet ut. Men de to største profilene var der: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland. Men de var ikke så høyt på stjernehimmelen da som nå.

Ståle Solbakkens overordnede prosjekt er å få Norge til EM-sluttspillet i Tyskland i 2024. Klarer han ikke det, tror vi han går av. Kveldens kamp på et utsolgt Ullevaal avgjør ikke norsk EM-plass, men har såpass mye i potten at det ligner en slags skjebnekamp. Og slike kamper kommer for sjelden for dette landslaget. Evnen til å snuble i siste hinder har vært litt for åpenbar de siste 20 årene.

På tirsdagens pressekonferanse prøvde Ståle Solbakken å snu fokus. Norge skal være stolte at vi har kommet i denne posisjonen. Han snakket om et utsolgt Ullevaal, regn i lufta og mulighetene som ligger foran. - Spillerne må nyte det, sa han. Og klarer de det, kan dette bli en festkveld.

Med uavgjort vinner Norge sin pulje i Nations League og rykker opp til øverste nivå, for første gang. Og laget får en bedre seeding inn i EM-kvalifiseringen. Og ikke minst: Får en ekstra mulighet til å kvalifisere seg til EM, hvis ikke neste års kvalifisering lykkes. Hvilke lag Norge møter der, får vi vite 9. oktober. Det er 24 land som får plass i sluttspillet i 2024.

Kampen mot Serbia for to år siden var derfor ikke uten paralleller. Men der sto enda mer på spill. Vinneren gikk til ompillfinale om EM året etter (som var utsatt ett år pga. pandemien). Lørdag imponerte Serbia da de utklasset Sverige 4–1 i Beograd. Det er uhyre sjelden Sverige slipper inn så mange mål.

Men i den kampen pådro Sergej Milinkovic-Savic seg det avgjørende gule kortet som holder ham utenfor kveldens kamp. Lazio-spissen scoret begge målene da Serbia vant her for to år siden. Men tremålsscorer mot Sverige, Aleksandar Mitrovic, skal være på plass, selv om han hinket av med en ankelskade etter sin målfest i Beograd.

Norges målscorer i 1–2 tapet var innbytter Mathias Normann som berget ekstraomganger to minutter før slutt. Nå er Normann utelukket fra landslaget fordi han har signert for en russisk klubb. Det skrives mye historie på mange nivåer i vår tid.

Norge topper tabellen fordi Serbia ble slått 1–0 i Beograd 2. juni. For i dette formatet teller innbyrdes oppgjør foran målforskjell. Juni-kampene var Norges beste periode under Ståle Solbakken med sterke borteseire over Serbia og Sverige. Matchvinner ble selvsagt Erling Braut Haaland begge steder.

Men det er små marginer i denne bransjen og lørdagens tap for Slovenia viste hvor sårbare Norge kan være. Men vi må bare glede oss til en kamp som virkelig betyr noe. Avspark klokka 20.45.

