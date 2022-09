Tidligere i år sikret Ruud seg cirka 10,5 millioner kroner etter tapet i Roland-Garros-finalen. Der vant Rafael Nadal.

US Open-triumfatoren får 25,5 millioner kroner mens finaletaperen mottar 12,75.

Ruud står med vel 32 millioner kroner i innspilte premiepenger i år. Det er før US Open er regnet med.

USA Open er sesongens siste Grand Slam-turnering. Det kommer til å være 23.000 tilskuere inne på Arthur Ashe stadion i New York-bydelen Queens når Ruud og Alcaraz møtes.

Værprognosene for søndag ettermiddag og kveld i New York er ikke så lystige. Det kan komme store nedbørsmengder. Kampen spilles dermed trolig under tak.

