Swiatek vant over Jabeur i US Open

Swiatek vant med settsifrene 6-2 og 7-6 (7-5) på Arthur Ashe-stadion i New York. Det er første gang hun vinner US Open. Polakken brukte 1 time og 52 minutter.

– Jeg var ikke sikker på om jeg var på nivået som skal til for å vinne en Grand Slam, spesielt i US Open hvor underlaget er så raskt, sa Swiatek.

Det var Swiateks 10. strake finaleseier. Verdenseneren har ikke tapt en finale siden WTA-finalen i Lugano for tre år siden.

21-åringen vant Roland-Garros i juni for andre gang. Med US Open er hun første kvinne til å ta to Grand Slam-titler i en sesong siden Angelique Kerber i 2016.

28 år gamle Jabeur er første kvinne fra Afrika og den første arabiske kvinnen som har nådd en Grand Slam-finale.

– Jeg har ingenting å angre på fordi jeg gjorde alt som var mulig.

Jabeur reddet en matchball og sørget for tiebreak. Der brøt de hverandres serve om hverandre. Tunisieren ledet 5-4 og kunne servet hjem settet, men ble brutt begge ganger. Den andre matchballen tok Swiatek vare på og vant 7-5 i det avgjørende settet.

Jabeur var også i finalen på Wimbledon i juli og blir mandag løftet til nummer to på verdensrankingen.

