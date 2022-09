Guardiola om Haalands råkjør: – Ikke noe problem

Lørdag spiller Manchester City mot Aston Villa borte, litt under 72 timer etter Haalands hattrick mot Nottingham Forest. Guardiola mener det ikke er grunn til å ta for mye hensyn med tanke på kampprogrammet og spilletiden.

– Han er 22 år. Han kommer seg raskt. Når han er 32, er det vanskeligere. 22 er ikke noe problem, sa manageren.

Haaland har scoret ni mål på fem kamper så langt i Premier League. Det har ingen gjort før ham. I de to siste kampene har det blitt hattrick.

Mot Nottingham Forest gikk Haaland av banen halvveis ut i andre omgang. Nordmannen har startet alle de fem første kampene. Bare én gang har han fått 90 minutter i beina.

Et tett kampprogram er i gang for Manchester City og resten av lagene i England som deltar i europacupene. Etter lørdagens kamp venter Sevilla i mesterligaen. Deretter er det Tottenham, Borussia Dortmund og Wolverhampton som står for tur fram til 17. september.

Haalands nye spisskollega Julián Álvarez startet kampen med Haaland og fikk sine to første mål i Premier League i 6-0-seieren.

– De vil spille sammen i mange kamper, sa Guardiola.

Kampstart mot Aston Villa er lørdag klokken 18.30.