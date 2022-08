VM-programmet åpner for Ingebrigtsen-dobling i Budapest

Det er klart etter at Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) fredag publiserte tidsskjemaet for mesterskapet i den ungarske hovedstaden.

Der er det gjort et ekstra poeng av at det blir mulig for utøvere som ønsker det å gjøre «populære doblinger». Forbundet opplyser at forsøkene og finalene på de ulike øvelsene er plassert slik at maks ett løp i de aktuelle doblingene faller på den samme økta.

Det er ikke kjent om Jakob Ingebrigtsen ønsker å satse mot både 1500 og 5000 meter i Budapest, men muligheten ligger altså der.

Forsøket på 1500 meter er lagt til mesterskapets første dag, mens semifinalen går påfølgende kveld. Ytterligere tre dager senere er det finale.

Forsøket på 5000 meter går dagen etter 1500-meterfinalen, men finalen går først tre dager deretter.

Regjerende mester

Jakob Ingebrigtsen er regjerende verdensmester på 5000 meter. Han tok gullet på distansen i Eugene tidligere i sommer. På 1500 meter ble han slått av briten Jake Wightman.

Under EM i München gikk Ingebrigtsen til topps både på 1500 og 5000 meter. I etterkant innrømmet han å ha lekt med tanken på å løpe også 10.000-meteren under mesterskapet. Koronatrøbbel gjorde imidlertid at han ikke var kvalifisert for den sistnevnte distansen.

Programmet i Budapest neste år åpner ikke for noen slik tripling.

Også på kvinnesiden er det langt opp til at man skal kunne kombinere eksempelvis 1500 og 5000 meter, eller 5000 og 10.000 meter. Det kan bli aktuelt for Karoline Bjerkeli Grøvdal. Under EM nylig var hun kvalifisert på samtlige tre distanser, men ryggproblemer ødela mesterskapet for henne.

Reduserer antall dager

Det internasjonale forbundet har for øvrig valgt å komprimere tidsskjemaet sammenlignet med tidligere utgaver. Denne gangen skal VM avvikles over ni dager, ikke ti som før.

– Å lage timeplanen for et utendørs verdensmesterskap er en kompleks balansegang, som tar hensyn til behovene til idrettsutøvere, TV-selskaper og vertsbyen, så vel som våre andre interessenter. Jeg er sikker på at en retur til et ni dagers program og bare kveldsfinaler på stadion vil bli omfavnet av våre idrettsutøvere og publikum i Budapest, og av de som ser på rundt om i verden, sier friidrettspresident Sebastian Coe.

VM arrangeres fra 19. til 27. august.