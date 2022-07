Hynne tok til tårene etter hun røk ut av VM: – Det er helt jævlig tungt

Hynne endte på 8.- og sisteplass i det sjette og siste heatet. Hun må dermed se VM-semifinalene fra tribunen.

– Det var så ille som man kunne frykte. Jeg har ikke tenkt på dette utfallet. Jeg må nok fordøye det litt, selv om det sikkert ikke er noe overraskelse etter det jeg har vært borte i nå. Jeg hadde gledet meg veldig til å komme på denne stadionet. Det har vært en jævlig hard uke, sa Hynne til NRK og tørket tårene.

– Jeg elsker å representer Norge, og jeg må bare si takk til alle som har sendt meg melding, for det har fått meg gjennom denne uken. Jeg har ikke hatt det vondt, men jeg har også hatt det veldig vondt. Jeg er veldig lei meg for at jeg presterer så dårlig på veien av Norge, fortsatte hun.

Sprakk

32-åringen hang godt med fra start, men sprakk fullstendig på den andre og siste runden og løp i mål helt sist i heatet sitt.

Jamaicanske Natoya Goule vant heatet med tiden 2.00,06. Kenyanske Mary Moraa og polske Anna Wielgosz tok de to andre semifinaleplassene.

Tyske Matjie Kolberg fikk seg også en positiv overraskelse da hun kom videre på tid etter hun løp i mål på 2.01,21.

Hynnes årsbeste lyder på 2:00.90, og hun har en personlig rekord på 1:58.10.

Brokete oppladning

Hynne fikk en brokete oppladning til mesterskapet etter hun testet positivt for covid-19 i midten av juli. VM-deltakelsen har hengt i en tynn tråd, men så sent som natt til onsdag fikk 800-meterløperen klarsignal til å delta etter å ha avlagt en negativ test.

– Det har vært litt vanskelig å ta innover seg. Det begynte litt trått med at noen i støtteapparatet testet positivt og da ble det litt uro innad. Så endte det med at jeg og Erik også testet positivt, fortalte Hynne og fortsatte:

– Det har ødelagt totalt. Jeg skylder på korona. Det er bare helt jævlig tungt. Det er brutalt.

Hynne viste god form da hun løp inn til seier på 800-meteren under NM i Stjørdal i slutten av juni, men etter hun ble koronasyk har formen hennes vært uviss.

Semifinalene på 800 meter løpes klokken 03.35 natt til lørdag norsk tid.

