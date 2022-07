Grøvdal enkelt videre til VM-finale på 5000 meter: – God flyt om dagen

32-åringen hadde tøff motstand i forsøket fra blant annet verdensrekordholder Letesenbet Gidey (14,06,62) og den regjerende olympiske mesteren Sifan Hassan.

Grøvdal åpnet løpet kontrollert og la seg blant de fremste i feltet. 32-åringen hang godt med hele veien og løp inn til 4.-plass bak Gidey, Caroline Chepkoech Kipkirui og Hassan.

– Det var deilig å få unna det her. Vi løper jo litt unødvendig fort, men det var ganske lett hele veien. Det var litt gøy og uvant å komme rundt siste sving og slippe litt opp, sa Grøvdal til NRK.

– Det er god flyt om dagen, og jeg er fornøyd med å ha fått gjort dette her. Jeg følte meg bra i dag og følte jeg løp billig den siste runden, fortsatte hun.

Nervøs for forsøket

Grøvdal fortalte at hun har vært nervøs for forsøket, men at hun er godt fornøyd med at hun kom blant dem fem beste i heatet sitt.

– Det er ikke så ofte jeg løper et forsøk. Som regel er jeg vant til at jeg bare har ett løp, og da er det bare å gi alt. Nå har jeg to. Så jeg må bruke de neste dagene godt til å restituere, sa Grøvdal til rettighetshaveren.

Det er de fem raskeste i hvert heat som går videre, pluss de fem beste tidene. Den 6. beste tiden i det første heatet lød på 15,00,98. Grøvdal løp i heat to og endte med den 6. beste tiden blant begge heatene.

Kvinnenes finale på 5000 meter løpes natt til søndag klokken 03.25 norsk tid.

I god form

Isfjordingen viste svært god form for en drøy måned siden. Da løp hun inn til norsk rekord 14,31,07 under Bislett Games.

Grøvdal hadde en klar målsetting om å nå finalen og forbedre sitt beste mesterskapsresultat på distansen: 7.-plassen hun tok i OL i Rio 2016.

– 7.-plass er det beste jeg har på 5000 meter. Det hadde vært fint å pynte på den plasseringen. Det blir ikke lett. Nivået er skyhøyt, sa Grøvdal til NTB før forsøket.

