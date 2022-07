Rystet Bodø/Glimt videre i kvalifiseringen til mesterligaen tross 1-3-tap for Klaksvik

Glimt hadde med seg 3-0 fra hjemmemøtet etter et hattrick fra Victor Boniface, og selv om de hadde med seg en komfortabel ledelse sparte ikke suspenderte Kjetil Knutsen på noe i laguttaket.

Det ble likevel mye jevnere enn det nordlendingene nok hadde sett for seg.

De havnet tidlig under med 0-2 etter scoringer fra Mads Mikkelsen og Jákub Andreasen, men i annen omgang reduserte Boniface og ga Glimt pusterom. Likevel ble det ny spenning på tampen da Andreasen igjen satte ballen i mål med ti minutter igjen.

De gulkledde holdt likevel unna og sikret avansement med 4-3-seier sammenlagt.

Kampen skulle opprinnelig spilles tirsdag, men været på Færøyene var ikke forenlig med landing av fly. Dermed kom ikke nordlendingene seg av gårde før tirsdag ettermiddag, og kampen ble flyttet ett døgn.

I neste runde venter enten nordirske Linfield eller The New Saints fra Wales. De møtes til returoppgjør senere onsdag der The New Saints leder 1-0 etter den første kampen.

Kalddusj

Glimt fikk en stygg start på oppgjøret. Hjemmelaget tok styringen på kampen, og etter tolv minutter lå ballen i nettet for en drømmestart. Mikkelsen sendte vertene i ledelsen med et flott volleyskudd på et presist innlegg fra Claes Kronberg.

Sekunder senere var Andreasen nære ved å doble, men headingen fra kloss hold gikk like over målet til Nikita Haikin. Han skulle imidlertid lykkes etter 20 minutter. Jóannes Bjartalíd slo et hardt innlegg som Andreasen videresendte i mål bak et forfjamset Glimt-forsvar. I etterkant av scoringen tok Glimt et raskt spillermøte i egen 16-meter.

Det tok 40 minutter før de skapte en stor mulighet, men Ulrik Saltnes' avslutning gikk over mål. Dermed gikk Klaksvik til pause med ledelse og fornyet håp om avansement.

Straffespark og ny spenning

Vertene kom ut i annen omgang i visshet om at fortsatt trengte ytterligere ett mål, men etter ti minutter var det de som skulle få seg en kalddusj. Etter litt rot i feltet blåste dommeren for en hands og ga straffe til Glimt. Boniface var sikker.

Etter scoringen tok Glimt mer kontroll over kampen og mørnet vertene med sitt sedvanlige pasningsspill. De lot ikke Klaksvik låne ballen særlig mye, men skapte heller ikke mange farligheter selv.

Det var helt til kampen tok fyr etter 84 minutter. Andreasen møtte et hjørnespark på første stolpe og satte ballen i nettaket, utagbart for Haikin. I etterkant satte Klaksvik alle kluter til, men tross flere sjanser greide de ikke å få målet som hadde gitt ekstraomganger.

Mesterligaen menn onsdag, 1. kvalifiseringsrunde 2. kamp:

Klaksvík (Færøyene) – Bodø/Glimt 3-1 (2-0), sammenlagt 3-4

Mål: 1-0 Mads Boe Mikkelsen (11), 2-0 Jákup Andreasen (19), 2-1 Victor Boniface (str. 54), 3-1 Andreasen (84).

Dommer: Horatiu Fesnic, Romania.

Gult kort: Heini Vatnsdal, KÍ Klaksvík.

Klaksvík (3-2-3-2): Mathias Rosenørn – Jesper Brinck, Heini Vatnsdal, Deni Pavlovic – René Joensen, Patrick da Silva – Claes Kronberg (Anders Holvad fra 76.), Jákup Andreasen, Mads Boe Mikkelsen – Jóannes Bjartalíd, Páll Klettskard.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Isak Helstad Amundsen, Marius Høibråten, Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen, Elias Kristoffersen Hagen, Ulrik Saltnes – Joel Mvuka, Victor Boniface, Gilbert Koomson.