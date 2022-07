TV 2: Glimt ber Uefa om å flytte kampen på Færøyene

Bodø/Glimt ønsker at kampen flyttes til onsdag, men Kjetil Knutsen mener at Klaksvik gjør det de kan for at kampen spilles til original tid, skriver kanalen.

– Alt tyder på at Klaksvik gjør det de kan for at den ikke blir flyttet. Jeg, og vi, mener at det eneste rette er at kampen går i morgen. Men ideelt sett skulle vi helst stått på Færøyene nå og spilt kampen i dag.

– Vi har et tett program, og vi har ikke mange datoer om ikke denne kampen blir spilt i dag eller i morgen. Det må vi om vi skal møte HamKam på lørdag, sier Glimt-treneren til TV 2.

Nordlendingene skulle opprinnelig reise mandag formiddag, men værforholdene på Færøyene var ikke forenlig med flyreise. Det er sterk vind som er det store problemet.

Ifølge daglig leder Frode Thomassen var værprognosene verre tirsdag, og klubben skulle i møte med Uefa og Klaksvik i 12-tiden for å finne en løsning.

Glimt vant det første oppgjøret på hjemmebane 3–0 takket være et hattrick fra Victor Boniface.

[ Værtrøbbel utsetter Glimts reise til Færøyene ]