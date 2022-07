Glimt glitret mot Sarpsborg – slo tilbake etter marerittstart

Etter en fryktelig start på kampen med baklengs etter 27 sekunder, sørget Hugo Vetlesen, Ulrik Saltnes og Victor Boniface for at Bodø/Glimt fikk den perfekte revansj etter forrige eliteserietap mot Odd.

Nordlendingene skapte store problemer for gjestene fra Sarpsborg, som til slutt måtte plukke fire baller ut av nettet. Dermed røk også muligheten til å bryte en vond rekke mot de gulkledde. Sarpsborg har nå spilt ti seriekamper på rad uten seier mot Bodø/Glimt.

Noen timer før kampstart bekreftet Glimt-lege Morten Sørgård at både Amahl Pellegrino og Brede Moe måtte stå over lørdagens batalje mot Sarpsborg. Inn på laget fra start for Pellegrino kom Joel Migusha (19), mens Moe ble erstattet av danske Japhet Sery Larsen (22).

Og Moes frafall skulle vise seg å koste dyrt allerede etter 27 sekunder. En lang ball i bakrom ble totalt feilberegnet av den 22-årige danske erstatteren. Det utnyttet Steffen Lie Skålevik effektivt, og satte inn kampens første mål bak Nikita Haikin.

Snaut halvveis ut i omgangen sørget Hugo Vetlesen for balanse i regnskapet på Aspmyra. Ett minutt før pause var snuoperasjonen et faktum da kaptein Ulrik Saltnes headet inn 2-1 til vertene. Helten fra onsdagens kamp mot Klaksvik, Victor Boniface, satte spikeren i kista med 3-1 og 4-1, det siste fra straffemerket.

Førstkommende tirsdag reiser Glimt til Færøyene for å forsøke å sikre avansementet til neste kvalifiseringsrunde til mesterligaen. Neste ut for Sarpsborg er bortekamp mot Vålerenga i Eliteserien neste søndag.

[ Nøkkelduo ute for Glimt – mister trolig flere kamper ]

---

Kampfakta:

Eliteserien menn lørdag, 13. runde:

Bodø/Glimt – Sarpsborg 4-1 (2-1)

Aspmyra, 5064 tilskuere.

Mål: 0-1 Steffen Lie Skålevik (), 1-1 Hugo Vetlesen (20), 2-1 Ulrik Saltnes (43), 3-1 Victor Boniface (62), 4-1 Boniface (str. 90).

Dommer: Tom Harald Hagen, Brandval.

Gult kort: Hugo Vetlesen, Bodø/Glimt, Joachim Soltvedt, Mikkel Maigaard, Ole Jørgen Halvorsen, Sarpsborg.

Lagene:

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Japhet Sery Larsen (Isak Helstad Amundsen fra 33.), Marius Høibråten, Brice Wembangomo – Hugo Vetlesen, Elias Kristoffersen Hagen (Gaute Vetti fra 86.), Ulrik Saltnes – Joel Mvuka (Gilbert Koomson fra 86.), Runar Espejord (Victor Boniface fra 61.), Ola Solbakken (Sondre Sørli fra 61.).

Sarpsborg (4-2-3-1): Leander Øy – Eirik Wichne (Ole Jørgen Halvorsen fra 68.), Bjørn Inge Utvik (Jørgen Horn fra 84.), Magnar Ødegaard, Joachim Soltvedt – Serge-Junior Ngouali, Anton Salétros – Mikkel Maigaard, Jonathan Lindseth, Tobias Heintz (Kristian Fardal Opseth fra 68.) – Steffen Lie Skålevik (Martin Høyland fra 78.).

---