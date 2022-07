Hovland i trøbbel igjen – trenger kjempeløft for å greie cuten i Skottland

Det vil seg ikke for Norges beste golfspiller for tiden. Tre uker etter den brutale formkollapsen i US Open strever Hovland i skotske North Berwick.

Første bogey kom allerede på hull to, og han noterte to til på det femte og sjuende. Hovland rettet litt på situasjonen med birdier på hull tre og ni, men de må komme tettere på siste halvdel av fredagens runde.

Hvis ikke tyder alt på at han misser cuten for andre gang på rad. I skrivende stund er Oslo-mannen på delt 99.-plass. Hovland har ikke spilt en tellende konkurranse siden marerittet i årets tredje majorturnering forrige måned.

Cuten i Scottish Open er ventet å falle på to slag over par. Hovland gikk torsdagens åpningsrunde på +4. Da måtte han spille med helt nytt utstyr ettersom hans forsinkede bagasje ikke kom fram i tide før første konkurransedag.

Cameron Tringale fra USA topper i øyeblikket resultatlistene suverent. Han er elleve slag under par og har en ledelse på seks slag.

