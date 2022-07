Landslagssjefen med klar Sagosen-melding: – Vi skal være 100 prosent sikre

I helgen ble det kjent at Sagosen må gjennom et nytt inngrep en snau måned etter at han brakk venstreankelen i en seriekamp for Kiel. En kontrollsjekk avdekket at den opprinnelige operasjonen likevel ikke var vellykket.

Det gjør det vanskeligere for trønderen å rekke VM i januar. Tirsdag er det 192 dager til Norges åpningskamp mot Nord-Makedonia.

– Det er selvfølgelig surt, men først og fremst for Sander. Nå må han restarte mentalt etter å ha tapt tre uker i prosessen. En slik forsinkelse er synd for både Kiel og landslaget, sier nyansatt landslagssjef Jonas Wille til NTB.

Ingen gambling

Østfoldingen ble tidligere i sommer hentet inn som Christian Berges erstatter. For ham vil det være et stort tap å miste en superstjerne som Sagosen i sitt første mesterskap, men Wille garanterer å ikke være kynisk i VM-uttaket.

– Helt ærlig, så får det bli som det blir. Det viktigste er at Sander får en bra håndballsesong og at han får bygget opp kroppen skikkelig. Det er førstepri. Vi skal være 100 prosent sikre før vi tar ham med til et mesterskap.

– Vi får bare se hva som skjer og hvor fort ting går, men vi skal i hvert fall ikke gamble med helsen eller karrieren hans, understreker Norge-sjefen.

Offensiv

Wille har snakket med Sagosen etter at han fikk den kjedelige beskjeden om reoperasjon.

– Det er mentalt krevende å omstille på nytt. Men er det noen som takler det, så er det Sander. Han er veldig god til å refokusere og være offensiv. Han depper litt selvfølgelig, men så er han raskt oppe og tenker konstruktivt, sier Wille.

VM spilles fra 12. til 29. januar. Det blir arrangert i Polen og Sverige.

