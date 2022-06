Sagosen pådro seg et brudd i ankelen under en klubbkamp for Kiel søndag. Det er anslått at han er ute av spill fra seks til åtte måneder.

Han går glipp av mesterligasluttspillet neste helg.

Sagosen var gjennom en operasjon tirsdag og skal gå en god stund med gips.

– Formen er fin, og operasjonen var vellykket. Det er klart at det er tungt akkurat nå, men det er bare å smøre seg med tålmodighet, se framover og starte på veien med å komme seg tilbake, sier Sagosen i en SMS til NTB via sin rådgiver.

– Jeg kan ikke belaste foten de neste seks ukene, og jeg kommer til å måtte bruke krykker en god stund framover. Forhåpentligvis er jeg tilbake på banen i løpet av seks måneders tid. Jeg regner med at jeg kan sjekke ut fra sykehuset og reise hjem til leiligheten min i Kiel. Og så blir det å komme seg hjem til Norge så fort foten tillater at jeg kan reise. Det har kommet inn mange støttemeldinger de siste dagene, noe jeg setter stor pris på.

Herrelandslagets neste mesterskap spilles i januar. Det er VM i Polen og Sverige. Sagosen kan rekke å komme i form til det, men det er ikke sikkert.

[ Wille kan miste Sagosen i mesterskapsdebuten: – Ikke meg det er synd på ]