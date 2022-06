Boston Celtics skaffet seg overtaket i NBA-finalen

Kampen ble spilt i Celtics hjemmearena TD Garden, og foran entusiastiske hjemmefans fikk Celtics-stjernene sving på spillet. Takket være 27 poeng fra Jaylen Brown og 26 fra Jayson Tatum kunne vertene til slutt juble for sin annen seier i finalespillet.

Warriors kom til kort mot et solid Boston-lag, trass i at superstjernen Stephen Curry noterte seg for 31 poeng. Han fikk seg en liten smell på tampen av siste periode og forlot banen, men trener Steve Kerr avviste etterpå at det var på grunn av smellen.

– Det var ikke grunnet skade. Jeg tok ham av for at vi lå under med 14 poeng med to minutter igjen, og jeg visste at vi ikke kom til å klare det, sa han ifølge AP.

– Vi vet mer om skaden i morgen, fortsatte Kerr.

Golden State Warriors gjorde denne sesongen «comeback» i NBA-finalen etter to sesonger utenfor. Fra 2015 til 2019 spilte de fem finaler på rad, der det ble seier i tre av dem. Alle har vært under Kerr.

Celtics vant sist NBA-sluttspillet i 2008, før det ble tap i 2010-finalen. Finalen avgjøres i et best av sju-spill. Neste kamp spilles fredag, også den i Boston.

