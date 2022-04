God start for ishockeykvinnene i VM

Eva Nystrøm i målet ble også en matchvinner. Hun reddet 36 av 37 skudd og stengte målet da Norge ble presset hardt i den siste perioden. Slovakia vant skuddstatistikken i 3. periode hele 18-5.

Norge fikk en kjempestart da Lene Tendenes satte inn 1-0 allerede etter et drøyt minutts spill. Slovakia utlignet i et overtallsspill vel midtveis i perioden mens Thea Jørgensen satt utvist.

Norge tok ledelsen igjen snaut to og et halvt minutt før slutt i midtperioden, da de norske lyktes med et overtallsspill. Emilie Kruse var nest sist på begge de norske scoringene.

Slovakia tok ut keeper for en ekstra utespiller mot slutten, og da Tendenes ble utvist et snaut minutt før slutt ble det to utespillere over for slovakene, men Norge holdt unna.

VM 1. divisjon gruppe A ble redusert til fem lag da Russland ble utestengt og Sverige flyttet opp til elitegruppen, som avvikles på ettersommeren. Norge møter Nederland mandag, Østerrike onsdag og vertsnasjonen Frankrike lørdag.