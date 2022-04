Travstjerne får startnekt på livstid – bot til trenerprofil

Det er klart etter at overdomstolen i svensk travsport har avsagt den endelige avgjørelsen i saken rundt Propulsion og trener Daniel Redén. Redén ilegges en bot på 100.000 svenske kroner.

Det var etter seieren i det prestisjetunge Elitloppet for to år siden at det norske fagbladet Trav- og Galopp-Nytt publiserte opplysninger om at stjernehesten var såkalt nervesnittet i USA før han kom til Sverige.

Nervesnitting er lov i Nord-Amerika, og hester kan også gå løp etter et slikt inngrep. I mange andre land, deriblant Norge og Sverige, utelukkes alle hester med en slik historikk fra løp.

Nervesnitting kan bidra til at en hest fungerer bedre i løp fordi den blir mindre følsom i høvene.

Advokaten til trener Redén har argumentert med at trenerprofilen burde frikjennes i saken, blant annet fordi det angivelig ikke skal finnes tilstrekkelige bevis for at inngrepet har funnet sted.

– Det er en lettelse at saken nå er avgjort. Begge parter har nå fått anledning til å komme med sitt syn på saken i to uavhengige instanser. Det har virkelig vært en lang og grundig prosess. Det er klart at dette er noe som har vært vanskelig for alle involverte og hele travsporten, og å kunne sette punktum nå er bra, sier direktør i Svensk Travsport, Maria Croon, til avisen Expressen.

Propulsion travet inn 26,3 millioner svenske kroner etter at han skal ha blitt nervesnittet i 2015. Da hesten ble diskvalifisert fra Elitloppet i 2020, gikk seieren til norskfødte Cokstile.

