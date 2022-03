Helgens viktigste VM-gull

20 år gamle Jaroslava Mahutsjykh visste ikke helt hvordan hun skulle feire lørdagens høydetriumf. Var det mulig å vise glede under disse omstendighetene? Men smilet kom og tårene også da hun merket varmen fra publikum i friidretshallen i Beograd.

Der Jakob Ingebrigtsen skulle løpe for VM-gull på 1500 meter søndag kveld, ble Ukrainas VM-seier et sterkt høydepunkt.

200 mils kronglete reise

Skulle hun delta i VM da det var brutt ut krig i hjemlandet? Var det moralsk riktig? Og ville hun i det hele tatt klare å komme seg til mesterskapet? Svaret ble ja på begge deler.

Hun var sterkt tvilende selv. Men hennes trener overtalte henne til å stå i det og delta i mesterskapet.

– Det var tre dagar i bil, men jeg prøvde å holde fokus på å prestere i dette mesterskapet.Å vise verden at vi vil forsvare vårt land. For meg er det beste å vise det på idrettsarenaen, å vise at vi aldri gir opp, sa hun på den følelsesladde pressekonferasen etter gullhoppet, i følge svenske Aftonbladet.

Det ble en ekstra dimensjon ved at storfavoritten, Russlands Marija Lasitskene, ikke fikk konkurrere. Hun vant OL-gullet i Tokyo i fjor.

Opplevde eksplosjoner

Da krigen brøt ut 24. februar befant Mahutsjykh seg i hjemlandet. Hun måtte søke dekning i en kjeller under bombeangrep. Både hun og de hun var sammen med kom uskadet fra hendelsene. Så ventet en 200 mil lang kronglete reise til Serbia og Beograd. På veien opplevde hun skuddvekslinger og eksplosjoner.

På pressekonferansen fortalte hun om total panikk og kaos i hjembyen. Det tok hele tre døgn før hun var på plass i den serbiske hovedstaden etter en dramatisk flukt.

VM-gullet ble sikret med et hopp på 2,02 meter. Med seg på seierspallen fikk hun Eleanor Patterson fra Australiaog Nadezjda Dubovitskaja fra Kasakhstan.