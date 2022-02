Sveriges dobbeltvinner gir OL-gull til fengslet kinesisk dissident

Det melder menneskerettsorganisasjonen Amnesty.

– Jeg snakker ikke for alle olympiere, men jeg og mine venner innen idretten har egnet hele livet til å streve mot toppen. Den kinesiske regjeringen bruker våre drømmer som et politisk våpen for å legitimere sitt regime. Det ble personlig for meg, og jeg følte meg utnyttet, sier van der Poel i en pressemelding.

Han fortsetter:

– Jeg ønsker at menneskerettsovergrepene i Kina avtar og at Gui Minhai settes fri. Det er mye å be om, men det er det eneste rimelige å ønske seg.

Under et møte torsdag overrakte van der Poel gullmedaljen til Gui Minhais datter Angela Gui.

– Jeg skulle så klart helst ønske at noe slikt ikke var nødvendig, men det føles veldig fint at medaljen kan representere solidaritet for politiske fanger som min far og de utallige andre ofrene for Kinas menneskerettsovergrep, sier datteren.

Van der Poel vant både 5000 og 10.000 meter i Beijing. Han satte verdensrekord på den lengste distansen.

Gui Minhai er opprinnelig fra Kina, men han er svensk statsborger. Han ble pågrepet i oktober 2015 og har siden sittet fengslet i Kina, med unntak for noen måneder i 2017.