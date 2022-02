– Etter Tour de Ski så jeg for meg at jeg kunne kjempe blant topp tre i OL. Å stå her med tre gull er helt utrolig, sa Bolsjunov i et intervju vist på Discovery.

– Dette var en drøm før OL, men er ikke en drøm lenger, sier Bolsjonov som også vant åpningsdistansen 30km med skibytte samt stafetten.

Bolsjunov vant lørdag det som skulle vært femmila. Den ble forkortet til 28,4 kilometer på grunn av streng kulde og sterk vind.

Russeren gikk gjennom intervjusonen i et par sko med skinnende gullfarge. Han avsluttet OL med tre gull, ett sølv og en bronse.

Han har startet på ni distanser i sin OL-karriere (2018 og 2022) og har tatt medalje i samtlige løp.