Smittetrøbbel for snowboardlandslaget

Grimsrud sliter med en forkjølelse, mens Håker er i isolasjon på grunn av smitte i familien, melder NRK.

Dermed går to av de viktigste støttespillerne til de norske snowboarderne glipp av starten av OL i Beijing. De må bli igjen hjemme når den norske OL-troppen reiser fra Oslo klokken 20.00 mandag.

Tryner på målstreken

Snowboardlandslagets hovedtrener Håker er oppgitt over situasjonen.

– Det er jo det verste som kunne skjedd da. Eller, det hadde vært verre om utøverne hadde fått det da. Det er jo dette man har frykta. Vi har vært heldig og god i to år, og nå tryner vi på målstreken, sier Håker til NRK.

De norske snowboarderne skal i aksjon allerede på lørdag, på lekenes første dag. Da skal Hanne Eilertsen representere Norge i slopestyle-kvalifiseringen. Slopestylefinalen på kvinnesiden er på søndag.

Tidlig i aksjon

Samme dag skal mennene kjøre kvalifisering før mandagens slopestylefinale.

Der kan Marcus Kleveland fort stikke av med edelt metall. 22-åringen vant nylig tre medaljer i X-Games med gull i big air og knuckle huck, samt sølv i slopestyle.

Ståle Sandbech vant OL-sølv i slopestyle i Sotsji i 2014 og er lei seg for at OL-starten går uten to viktige støttespillere.

– Det er jo ikke annet enn veldig kjipt. Det er jo kjipt å ikke ha de som organiserer og legger til rette for oss under konkurranser. Og kanskje den aller viktigste konkurransen, sier Sandbech til NRK.

