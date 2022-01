Usikker smittesituasjon utsetter OL-reisen for langrennsherrene

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding. Alle i den norske herretroppen på plass i italienske Seiser Alm er definert som nærkontakter.

«Det betyr at avreise til Beijing for de åtte mannlige OL-uttatte langrennsløperne utsettes i fire dager fra 27. til 31. januar 2022. Løperne reiser da fra Oslo med det andre oppsatte charterflyet for den norske OL-troppen. Løperne blir boende i høyden til dagen før avreise Kina», heter det.

– Uoversiktlig

Det er foreløpig ikke avklart om også kvinneløperne må utsette sin reise. Samtlige i den norske langrennsleiren har avlagt PCR-test som man venter svar på.

– Situasjonen er uoversiktlig, og vi håper at vi i løpet av dagen kan få litt flere svar, sa langrennssjef Espen Bjervig til TV 2.

Tirsdag kveld meldte medieansvarlig Gro Eide at langrennsledelsen bruker tiden internt og ikke vil være tilgjengelig for mediene tirsdag.

Monsen reiste hjem fra Italia søndag og testet positivt på koronaviruset på en hurtigtest ved ankomst Gardermoen. Også PCR-prøven var positiv.

Kvinnetrener Ole Morten Iversen reiste sammen med Monsen, men han har testet negativt både på hurtig- og PCR-test.

Karantene

I Italia sier regelverket at nærkontakter som ikke har hatt koronavaksine i løpet av de siste 120 dagene, må være i karantene i fem dager.

31. januar blir første mulige dato for avreise til Kina. Da er det fem dager til første langrennsøvelse i OL. Dermed må løperne starte å snu døgnet før de reiser fra Europa.

– Utover det mener jeg ikke at dette er noen stor sportslig risiko, sier Bjervig.

Tirsdagens planlagte digitale pressetreff med herreløperne ble avlyst som følge av den uoversiktlige situasjonen.

– Med bakgrunn i tidligere utsendt informasjon i dag rundt smittesituasjonen for våre OL-uttatte løpere på precamp i Seiser Alm, ber vi om forståelse for at vi har behov for ytterligere tid før vi kan innkalle til et digitalt medietreff. Dette vil ikke skje før onsdag formiddag, og vi kommer tilbake med innkalling så snart vi har tidspunkt klart, meldte Gro Eide tirsdag kveld.

