Billettsalget til VM i Qatar åpnet med reduserte priser

Onsdagble billettsalget til fotball-VM i Qatar lansert. Prisene vil variere ut fra hvem som kjøper dem. De billigste utgavene kan fås for kun 11 dollar, tilsvarende 97 kroner.

Ifølge nyhetsbyrået AFP er disse tiltenkt lokalbefolkningen og gjestearbeidere.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) opplyser at fans fra hele verden kan få tilgang på billetter for 69 dollar, tilsvarende 610 norske kroner etter dagens kurs. Det er 30 prosent mindre enn ved verdensmesterskapet i 2018 i Russland.

På den andre siden av skalaen, kan en billett til VM-finalen i Qatar koste opptil 1607 dollar (14.216 kroner).

Fram til nå har det har ikke vært mulig å kjøpe billetter til sluttspillet, det har kun vært åpent for å søke på kampbilletter. Fans som søker på de forskjellige pakkene – for enkeltkamper eller å følge et lag – vil trekkes etter den første fristen 8. februar.

Myndighetene har foreløpig ikke kunngjort hvor mange fans som vil få adgang til kampene i sluttspillet som varer fra 21. november til 18. desember.